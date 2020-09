Kinder individuell fördern

Mit einheitlich gestalteten Flyern werben die Lahnauer Kitas nun um Kinder. Foto: Lothar Rühl

LahnauDie Gemeinde Lahnau hat erstmals eine Kindergartenkonzeption für ihre kommunalen Kitas erarbeitet. Das über 150-seitige Werk haben die Abteilungsleiterin Kindertageseinrichtungen Emanuela Schmitt-Zizka und die vier Kita-Leiterinnen Birgit Best, Petra Foth, Kathleen Nicklisch und Annette Schneider den Mitgliedern des Sozial-, Familien- und Kulturausschusses vorgestellt.

Demnach bestehen in den vier Einrichtungen der Gemeinde insgesamt 400 Kitaplätze. Drei Kitas bieten eine Ganztagsbetreuung. Der kleinste Kindergarten, das Nordentchen in Waldgirmes, betreut die Kleinen bis 13 Uhr.

Grundlage ist der Bildungs- und Erziehungsplan Hessens

"Die Konzeptionsarbeit ist Bestandteil der Qualitätsentwicklung", sagte Schmitt-Zizka. Im Jahr 2018 hatten die Einrichtungen zunächst ein Leitbild als Fundament ihrer Arbeit erstellt. Jetzt ist in das Projekt auch die Darstellung der konzeptionellen Arbeit eingeflossen. Alle Konzepte basieren auf dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.

Dennoch stellten die Einrichtungen ihre eigenen Schwerpunkte heraus. "Kinder sind einzigartig und individuell. Es ist uns wichtig, sie ernst zu nehmen und ihnen mit Respekt, Wertschätzung und Achtung zu begegnen", so Kathleen Nicklisch von der Kita "Das Nest" in Waldgirmes. In der täglichen Arbeit strebe das Team Transparenz, regelmäßige Rückmeldungen und kontinuierliche Kontaktpflege zu den Eltern an, denn gute Beziehungen seien wichtig für die Entwicklung der Kinder. Ähnlich drücken es auch die anderen Einrichtungen in ihrer Konzeption aus.

Das "Lummerland" in Dorlar betont, dass die Kinder ein Mitspracherecht haben und an Entscheidungen beteiligt werden, so Petra Foth. "Ein wichtiger Schwerpunkt und Baustein ist für uns die Umwelterziehung: Mülltrennung, Müllvermeidung und Kennenlernen des Wasserkreislaufes", schilderte Birgit Best von der Kita "Storchenwiese" ein Ziel. "Uns ist es wichtig, die Persönlichkeit des einzelnen Kindes nach seinem jeweiligen Entwicklungsstand und seinen Bedürfnissen zu fördern. Wir nehmen jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen so an, wie es ist", sagte Annette Schneider (Nordentchen).

Das erarbeitete Konzept soll laut Schmitt-Zizka eine Orientierung für die Eltern sein und ihnen Einblick in das pädagogische Selbstverständnis geben.

In einem nächsten Schritt soll die Konzeption den Eltern vorgestellt werden. Für jede Einrichtung wurde ein sechsseitiger Flyer entwickelt.

Ausschussvorsitzender Ulf Perkitny (SPD) plädierte dafür, dass auch die beiden privaten Einrichtungen, die Kita "Senfkorn" der evangelischen Kirchengemeinde Atzbach, und der Waldkindergarten der Caritas in Waldgirmes eingeladen werden sollten, um dem Ausschuss ihre Konzeption zu erläutern.