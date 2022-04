Kinder sammeln für Ukraine

1000 Euro spenden die Grundschüler der 4c aus Waldgirmes für die Aktion "Deutschland hilft". Foto: Grundschule an der Lahnaue

LAHNAU-WALDGIRMES - Die Klasse 4c der Grundschule an der Lahnaue hat in einer einwöchigen Spendenaktion in der Schule 1274,52 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine gesammelt. Die Erstklässler waren ebenfalls aktiv und packten Hygiene-Pakete.

Die Grundschulkinder hatten kleine Bändchen zum Anstecken in Gelb-Blau gebastelt, die an jeden Spender als Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine verschenkt wurden. Außerdem wurden Plakate gestaltet und ein Brief formuliert, um alle über die Aktion zu informieren.

Bei den täglichen Diensten in den großen Pausen am "Spendenfenster" seien die Kinder eifrig bei der Sache und beeindruckt von den vielen, teils sehr großzügigen Spenden gewesen, so die Schule in einer Pressemitteilung.

Nach einer Woche wurden die Spendendosen gemeinsam geöffnet und das Geld gezählt. Alle seien von der hohen Summe freudig überrascht gewesen. 1000 Euro wurden an die Aktion "Deutschland hilft" gespendet. Ein Restbetrag wird nun aufgehoben. Davon möchten die Kinder Schulsachen kaufen für die Kinder, die wohl bald schon in Lahnau ankommen.

"Mit diesen tollen Aktionen hat sich gezeigt, dass auch Kinder bereits viel erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten und sich für andere einsetzen", so die Grundschule in ihrer Mitteilung.