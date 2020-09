Kinder verteilen Gelbe Karten

Schüler verteilen Gelbe Karte an Autofahrer vor der Grundschule an der Lahnaue in Waldgirmes. Foto: Verkehrsdienst Lahn-Dill

Lahnau-Waldgirmes. Schüler in Waldgirmes haben Gelbe Karten an Autofahrer verteilt, wenn sie schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer vor der Grundschule an der Lahnaue unterwegs waren. Schule und Polizei hatten zu der Aktion einige Schüler eingeladen, um Autofahrer für das Tempolimit um den Schuleingang zu sensibilisieren.

Polizeibeamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill überwachten bei der Aktion "Blitz für Kids" morgens zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr den Verkehr. "Erklärtes Ziel der Aktion war nicht die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen, sondern die Autofahrer auf die Verkehrsanfänger aufmerksam zu machen", so Pressesprecherin Yasemine Hirsch vom Polizeipräsidium Mittelhessen. Insgesamt teilten die Viertklässler acht Gelbe Karten an die Fahrer aus, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Für zu schnelles Fahren gab es dieses Mal keine Geldstrafen oder gar Punkte in Flensburg. 16 Fahrer durften sich über eine grüne Karte freuen, da sie sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hielten.

In zahlreichen weiteren Orten hat die Polizei den Schuljahresbeginn ebenfalls genutzt, um Schüler und Autofahrer auf Gefahrensituationen hinzuweisen. Denn Schulanfänger und Schulwechsler sollen sich zum einen an den Schulweg gewöhnen und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut machen sowie das richtige Verhalten einüben, heißt es in einer Pressemittelung der Polizeidirektion Lahn-Dill.