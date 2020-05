Kita-Beiträge sollen erlassen werden

Jetzt teilen:

Lahnau. Die Gemeinde Lahnau soll für die Zeit, in der wegen Corona die Betreuungszeiten in den Kindergärten eingeschränkt waren, keine Elternbeiträge erheben. Das sieht ein interfraktioneller Antrag vor, über den die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, berät.

Die Sitzung ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Atzbach findet erneut unter besonderen Bedingungen statt: Desinfektionsmittel wird bereitstehen, die Gemeindevertreter sitzen weit auseinander - Corona hat eben nicht nur auf die Kinderbetreuung Einfluss.

Beschluss über die Stromkonzession fällt

Wichtigster Punkt, neben dem Beschluss über die Kita-Gebühren, ist die Vergabe der Stromkonzession. Das Parlament muss entscheiden, welches Unternehmen in den kommenden 20 Jahren für den Betrieb des Niederspannungsnetzes in Lahnau zuständig ist, das Netz also unterhält, ausbaut und modernisiert. Favorit ist die Firma Energienetz Mitte. Sie hatte das für die Gemeinde günstigere Angebot vorgelegt, wie der Abstimmungsvorlage zu entnehmen ist.

Dass in der Sitzung über die Betreuungsgebühren beraten werden muss, mag manche Eltern überraschen. Denn sie haben bereits für den April und Mai keine Gebühren bezahlen müssen. Der Gemeindevorstand hatte sie gestundet. Allerdings liegt ein Gebührenerlass in der Kompetenz des Gemeindeparlamentes, es ist also ein Beschluss dieses Gremiums nötig. Vorgesehen ist, dass der Gebührenerlass so lange gilt, bis der Regelbetrieb in den Kitas wieder gewährleistet ist.

Der Wald-Beirat erhält

seine Geschäftsordnung

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Geschäftsordnung des Wald-Beirates sowie eine überplanmäßige Ausgabe für die Beseitigung von Schäden im Gemeindewald. Manfred Jung (SPD), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, geht davon aus, dass alle Punkte ohne große Aussprache abgehandelt werden. Im großen Saal des Bürgerhauses ist die Einhaltung des Mindestabstandes zwar kein Problem, über mehrere Stunden dürften die Gemeindevertreter aber dennoch nicht zusammensitzen wollen.

Die nächste reguläre Sitzungsrunde in Lahnau ist für Mitte Juni vorgesehen. Beginnend mit dem Sozialausschuss sollen ab dem 15. Juni die vier Fachausschüsse tagen, am Donnerstag, 2. Juli, das Gemeindeparlament. Ob, und wenn ja, unter welchen Bedingungen diese Sitzungen wie geplant stattfinden, wird maßgeblich vom Fortgang der Corona-Pandemie abhängen.