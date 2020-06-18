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Donnerstag, 18.06.2020 - 19:00
4 min

Klaus Hillerich beringt sechs Jungstörche rund um Atzbach

Klaus Hillerich beringt sechs Jungstörche rund um Atzbach. Die Zahl der Tiere in Hessen nimmt wieder zu - vermutlich dank der Maßnahmen von Naturschützern.

Von Lothar Rühl
Vom Regenwetter gezeichnet warten drei Jungtiere auf die Rückkehr der Storcheneltern im Nest zwischen Atzbach und Dutenhofen. Wittern sie Gefahr, stellen sie sich tot. Foto: Lothar Rühl

Vom Regenwetter gezeichnet warten drei Jungtiere auf die Rückkehr der Storcheneltern im Nest zwischen Atzbach und Dutenhofen. Wittern sie Gefahr, stellen sie sich tot. Foto: Lothar Rühl

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Atzbach instagram-mh
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