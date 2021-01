Krach um einen internen Grundstücksverkauf

Der Verkauf eines Grundstücks, das ursprünglich für eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses inW aldgirmes vorgesehen war, sorgt nun für Diskussionen in der Lahnauer Kommunalpolitik. Archivfoto: Franz Ewert

LAHNAU - Ein Grundstücksverkauf der Gemeinde an ein Mitglied des Gemeindevorstands führt in Lahnau zu heftiger Kritik. Heinz Rauber (SPD) hat den Gemeindevorstand noch vor der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter in einem Brief aufgefordert, zum Verkauf Stellung zu beziehen. "Dieser Verkauf erweckt zumindest ein Geschmäckle für ein Insidergeschäft", sagt Rauber, der die Rechtmäßigkeit des Verkaufs anzweifelt.

Konkret geht es um folgendes: Ein Grundstück neben dem Feuerwehrgerätehaus in Waldgirmes ist Anfang Dezember durch den Gemeindevorstand an eines seiner Mitglieder verkauft worden. Ursprünglich hatte sich die Gemeinde vorbehalten, das Grundstück für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses zu nutzen. Die ist mittlerweile vom Tisch.

Und obwohl der Gemeindevorstand den Verkauf schon beschlossen hatte, war er jetzt erneut Thema der Sondersitzung der Gemeindevertreter. Die mussten außerplanmäßig zusammenkommen, da sich der Gemeindevorstand zuletzt geweigert hatte, den Haushalt 2021 einzubringen.

Doch Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) ließ den Punkt "Grundstücksverkauf" zu Sitzungsbeginn von der Tagesordnung nehmen: Es bestünden noch rechtliche Fragen. Bereits zuvor hatte die Bürgermeisterin, die gleichzeitig auch Vorsitzende des Gemeindevorstandes ist, Rauber schriftlich auf dessen Anfrage geantwortet. Am 2. Dezember habe der Gemeindevorstand dem Kaufantrag zugestimmt. Dieser Tagesordnungspunkt sei ohne den Antragsteller, also den Käufer, verhandelt worden.

In ihrer Antwort räumt die Bürgermeisterin ein, dass "nach neuestem Kenntnisstand ein Grundstücksverkauf an ein Mitglied des Gemeindevorstandes nur mit Einwilligung der Gemeindevertretung möglich ist". Daher stellte sie in dem Antwortschreiben an Rauber fest: "Der Kaufvertrag ist deshalb rechtlich schwebend unwirksam". Aufgrund dieses Versäumnisses werde die Gemeindevertretung nun nachträglich eingebunden.

"In diesem Zusammenhang sollen auch Kriterien wie öffentliche Ausschreibung, Verkauf zum Bodenrichtwert oder Verkehrswert nach rechtlicher Bewertung erörtert werden", schreibt Wrenger-Knispel weiter. Zudem merkt die Bürgermeisterin an, dass es in der Gemeinde Lahnau bislang keine Kriterien gibt, nach denen öffentliche Grundstücke verkauft werden. Dafür bedürfe es der politischen Diskussion. Wrenger-Knispel weist in ihrer Antwort auch darauf hin, dass der Beschluss des Gemeindevorstandes über die Fraktionsniederschriften den Fraktionsvorsitzenden und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Manfred Jung (SPD) bekannt gegeben wurde.

Dass der bisherige Vorgang nicht ganz nach Recht und Gesetz ablief, lässt sich auch aus der schriftlichen Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung des Leiters der Kommunalaufsicht beim Lahn-Dill-Kreis, Reinhard Strack-Schmalohr, lesen. Bei allen Verträgen zwischen der Gemeinde und Mitgliedern des Gemeindevorstandes sei nach Paragraf 77 der Hessischen Gemeindeordnung die Genehmigung durch die Gemeindevertretung einzuholen. Dabei solle "jedweder Ansatz von Günstlings- und Vetternwirtschaft durch maximale Transparenz vermieden werden".

Rauber kommentiert: "Ohne Ausnahme sind Verträge zwischen dem Gemeindevorstand und einem seiner Vertreter mit der Gemeinde durch die Gemeindevertretung zur Genehmigung vorzulegen. Dies geschah nicht." Deshalb sei der Grundstücksverkauf rückabzuwickeln. Einer nachträglichen Genehmigung durch die Gemeindevertreter steht Rauber hingegen kritisch gegenüber.

Die Vorsitzende der geo-Fraktion Brigitte Sautter-Hill beantragte in der jüngsten Sitzung daher eine weitere Sondersitzung eigens zu diesem Thema. Die geplante Sitzung im Februar solle der Diskussion über den Haushaltsentwurf vorbehalten sein. Dazu konnte sich das Gremium bisher nicht durchringen. Bürgermeisterin Wrenger-Knispel schlug vor, dass sie eine solche Sitzung vorschlägt, sobald das Ergebnis der rechtlichen Prüfung vorliegt.