Krypto-Betrug: Lahnauer verliert rund 280.000 Euro

Das Geld ist weg: Ein Lahnauer hat aufs falsche Pferd gesetzt und ist um 280.000 Euro betrogen worden. Symbolfoto: maho - Fotolia.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU - Das hatte sich der 34-jährige Lahnauer sicher anders vorgestellt: Er hat eigenen Angaben zufolge rund 280.000 Euro in eine vermeintliche Kryptowährung namens MHZ getauscht. Die Investition hat sich für ihn aber offenkundig in Luft aufgelöst. Er ist auf einer Trading-Plattform um die hohe Summe betrogen worden. Sein Geld ist weg.

Kontakt zu Firma bricht ab

Das Opfer hat bei der Kriminalpolizei in Wetzlar Anzeige erstattet. Er gab gegenüber den Ermittlern an, dass er nach dem Tausch in die Kryptowährung das Geld als Investition an die Wallets der Firma, die sich angeblich mit dem Handel von Krypto-Währung beschäftigt, überwiesen habe. Erst als der Kontakt zu einer angeblichen Mitarbeiterin dieser Firma abbrach, wurde 34-Jährige stutzig und stellte fest, dass er dreisten Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei weist darauf hin, vorsichtig zu sein, wenn Unternehmen damit werben, mit "kleinem Geld" hohe Gewinne zu erzielen. Häufig stecken hinter solchen Lock-Angeboten Betrüger, die nur am Vermögen der Investoren interessiert sind. Wer sich mit Geldanlagen im Internet oder mit Krypto-Währung beschäftigt, sollte misstrauisch werden, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz erzielt werden sollen. Bevor man Geld überweist, sollte man sich über die Trading-Plattformen informieren.

Lesen Sie auch: Audi-Teile für über 100.000 Euro in Wetzlar geklaut

Die Polizei rät dazu, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Wer wirklich Händler ist, sollte zuvor bei der offiziellen Plattform erfragt werden. Zugangsdaten zu Online-Banking oder zum Depot sollten überdies niemals preisgegeben werden.