Kühberg-Hütte vor dem Verfall gerettet

In die Grill- und Schutzhütte am Kühberg in Dorlar zieht neues Leben ein. Zwei junge Leute haben das Projekt angestoßen. Nun erhielten sie sogar noch Fördergelder des Landes Hessen.

Von Lothar Rühl