Lahnau kauft Grundstücke vor dem Römischen Forum

LAHNAU-ATZBACH - Wer das Römische Forum in Waldgirmes besuchen will, findet in der Straße "Am Zäun" keine Parkmöglichkeiten. Diesem Problem könnte bald abgeholfen werden. Die Parksituation würde sich noch verschärfen, wenn das geplante Besucherzentrum gebaut ist. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) gab im Haupt- und Finanzausschuss bekannt, dass die Gemeinde zwei Grundstücke unmittelbar vor dem Römischen Forum kaufen will. Es liege ein Kaufvertragsentwurf vor, der für beide Flurstücke einen Gesamtpreis von 86 666 Euro vorsieht. Das seien 13 Euro pro Quadratmeter. Zunächst werde die Nutzung für den Bauhof möglich. Positiv hob die Bürgermeisterin hervor, dass ein Teil des Areals befestigt sei.

Der Kauf wurde einstimmig von den Ausschuss-Mitgliedern befürwortet. Der Vorsitzende der FW/FDP-Fraktion, Jörg Wenzel, lobte die vorausschauende Maßnahme, könnten doch zunächst die gemeindeeigenen Betriebe diese Flächen nutzen. Zudem verschwinde ein Schandfleck. Ferner erspare dieser Kauf Straßenbaukosten für eine andere Fläche, die als Parkplatz angelegt werden müsse.