Lahnau: Lauftherapie jetzt auch online

Die Lauftherapie-Kurse der Lahnauer Pfarrerin Manuela Bünger gibt es jetzt auch online. Foto: Antonia Pfeiffer

LAHNAU - Bereits seit mehreren Jahren bieten die evangelischen Kirchengemeinden Dorlar und Atzbach für Interessierte eine Lauftherapie in Gruppen an. Moderatorin ist Gemeindepfarrerin Manuela Bünger, selbst ausgebildete Lauftherapeutin. Da in Corona-Zeiten kein Gruppentraining möglich ist, haben die Kirchengemeinden ein neues Format auf ihrem YouTube-Kanal entwickelt: "Lauf dich glücklich" heißt es dort.

Geeignet sein soll das Online-Programm insbesondere für Menschen, die häufig unter Stress stehen, das Gefühl haben, nicht im Einklang mit sich selbst zu sein oder etwas für die körperliche Fitness tun möchten. "Ziel des Programms ist es, nach zehn Wochen eine halbe Stunde am Stück in moderatem Tempo joggen zu können", so Pfarrerin Bünger.

Trainiert wird auf Waldwegen, mit einem Aufwand von insgesamt etwa einer Stunde zwei bis drei Mal in der Woche. Die kurzen Videos kombinieren jeweils einen theoretischen Teil mit einer praktischen Laufübung.

Der Online-Kurs kann von zu Hause aus absolviert werden, ist kostenlos und für alle, die sich interessieren, zugänglich.