Lahnaus Straßen beiderseits der Bundesstraße sind mit Schildern als 30er-Zonen gekennzeichnet. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-DORLAR. "Lahnau muss langsamer werden." Diese Forderung stellt die neu gegründete gleichnamige Bürgerinitiative (BI) ins Zentrum ihrer Aktivitäten. Gegründet wurde sie von Gregor Atzbach und seiner Verlobten Désirée Börner. Das Paar findet, dass in Lahnaus Straßen zu schnell gefahren wird.

"Raser ignorieren vielerorts ,rechts vor links', schneiden Radfahrer und können gar nicht schnell genug reagieren, wenn Katzen, Hunde oder sogar Kinder auf die Straße laufen. Auf den Hauptstraßen ist Tempo 50 erlaubt, auch das verstehen manche als Einladung, Tempo 70 zu fahren", schreibt das Paar auf der Internetseite www.lahnau-langsamer.de. Dort tragen sie besonders problematische Straßen zusammen.

Schon nach wenigen Tagen haben 30 Lahnauer reagiert und etwa 15 Straßen benannt, auf denen regelmäßig zu schnell gefahren wird.

Am 31. März war eine ihrer beiden Katzen im Dammweg überfahren worden. Das Paar adoptierte 2019 zwei Katzenbabys aus dem Tierheim, Henry und Milka. Kurz nach dem 1. Katzengeburtstag wurde Milka überfahren. "Was passiert, wenn es nicht ein Tier, sondern ein Kind ist, das unter die Räder kommt?", fragt die besorgte Mutter Désirée Börner.

An die Gemeinde Lahnau haben sie erste Forderungen gestellt. So sollte nach ihrer Meinung das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen durch mehr Kontrolle erfolgen. Wolfgang Lenz, Leiter des Ordnungsamtes, verweist darauf, dass alle Straßen dies- und jenseits der Landesstraßen bereits mit Tempo-30-Schildern ausgestattet wurden. Zudem ist erste kürzlich auf den Fahrbahnen eine große 30 aufgebracht worden.

Doch das genügt der BI nicht. Es sollten mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, so eine ihrer Forderungen. Nach Angaben von Lenz hat die Gemeinde einen zweiten Blitzer bereits bestellt, der in diesem Jahr geliefert werden soll. Allerdings fehlt es noch an geschultem Personal.

Derzeit teilt sich die Gemeine Lahnau einen Mitarbeiter mit Biebertal, der für die Kontrolle des fahrenden Verkehrs zuständig ist. "So lange man keine Strafe für zu schnelles Fahren fürchten muss, ändern Autofahrer ihr Fahrverhalten nicht", sind die beiden BI-Akteure überzeugt.

BI: Mehr Kontrollen der Geschwindigkeit nötig

Gregor Atzbach, der als Lokführer arbeitet, hat weitergehende Forderungen. "Als in Atzbach die Lessingstraße modernisiert wurde, errichtete die Gemeinde begrünte Verkehrshindernisse. Seitdem ist man dort gezwungen, langsam zu fahren. Kostengünstigere Alternativen wären aber auch Bodenwellen, diese sind preiswert und relativ kurzfristig aufbaubar."

Börner und Atzbach denken auch an die Hausbesitzer: "Wir wollen zukünftig Schilder, Plakate und Aufkleber anbieten, die die Bürger am Hoftor, Haus oder im Garten aufstellen können, um an die Tempo-30-Zone zu erinnern."