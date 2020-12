Lahnau ruft zum Bau von Igel-Winterquartieren auf

Symbolfoto: Gary K. Smith/FLPA

LAHNAU-DORLAR - Im Herbst suchen Igel einen Unterschlupf für den Winter. Doch der Mensch macht es den stacheligen Gesellen auch in Lahnau immer schwerer. Gärten werden immer mehr gestaltet oder Flächen versiegelt. Nur wenige Gartenstücke bleiben naturbelassen. Damit nehmen Gartenbesitzer den Tieren zunehmend ihren Lebensraum. Durch den Einsatz von Pestiziden und Insektiziden sowie durch großflächige Monokulturen findet der Igel immer weniger Unterschlupfmöglichkeiten und Nahrung. Dabei ist der Igel ein durchaus nützlicher Geselle für den Gärtner. Denn neben Würmern und Schnecken ernährt er sich hauptsächlich von Insekten. Die Gemeinde Lahnau hat eine Aktion gestartet, um Winterbehausungen für die Stacheltiere zu schaffen.

Weniger Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten

Svenja Wedel, Jahrespraktikantin im Freiwilligen Ökologischen Jahr, ruft Kinder dazu auf, Winterquartiere für Igel anzulegen. Dabei braucht es keine Kenntnisse im Umgang mit Säge und Holzbrettern. Schon ein einfacher Laubhaufen im Garten und einige Äste genügen, so Wedel. "Das Laub wird aufgeschichtet. Zwischen das Laub könnt ihr Reisig oder auch Stöcke legen", beschreibt sie die Aufgabe. Vor Eintritt in den Winterschlaf müssen Igel mindestens 500 Gramm wiegen. Den Unterschlupf im Laubhaufen suchen sich die Igel, wenn die Bodentemperaturen anhaltend um die 0 Grad verlaufen. Der Igel kann seine Körpertemperatur regulieren, das heißt, sie passt sich der Umgebungstemperatur an.

Bis zum 11. Dezember können die Kinder ein Foto ihres selbst gebauten Winterquartiers für Igel per Mail an die Umweltberatung s.wedel@lahnau.de einsenden. Unter den Einsendern werden die drei schönsten Igel-Häuser ausgewählt und mit Preisen belohnt.