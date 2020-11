Lahnau schließt Halle und Bürgerhäuser

Jetzt teilen:

LAHNAU-DORLAR - Die Gemeinde Lahnau hat auf die Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten reagiert. Aufgrund der aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie beschloss der Gemeindevorstand, alle gemeindeeigenen Liegenschaften inklusive der Sportanlagen zu schließen. Betroffen sind auch die Bürger- und Gemeinschaftshäuser in Atzbach, Dorlar und Waldgirmes, ebenso wie die ehemalige Verwaltungsstelle und die kommunale Grillhütte in Waldgirmes.

Nicht dringend notwendige Ausschuss- und Beiratssitzungen sollen abgesagt werden. Die Sitzungen der Gemeindevertretung, die bislang im Bürgerhaus in Atzbach tagt, werden in die Lahnauhalle verlegt.

Das Jugendzentrum JUZ in der Bahnhofstraße in Dorlar wird geschlossen. Gemeinsam mit den Kirchengemeinden hat der Gemeindevorstand die maximale Anzahl von zehn Personen für Trauerfeiern beschlossen. Diese Beschränkung gilt sowohl für die Trauerhallen als auch für die Friedhöfe.