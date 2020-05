Lahnau setzt Kita-Gebühren aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lahnau-Atzbach. Es ist Entlastung, die viele Eltern angesichts von Kurzarbeit und drohender Rezession sehnlichst erwarten: So lange wegen Corona in den Lahnauer Kitas kein normaler Betrieb stattfindet, werden auch keine Elternbeiträge erhoben. Das hat das Gemeindeparlament am Donnerstagabend beschlossen.

"Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff, vor allem diejenigen, deren Kinder eigentlich in Schule oder Kindergarten gehen müssen. Wir wollen die Eltern entlasten - und zwar alle Eltern", begründete der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan Moritz Böcher den gemeinsamen Antrag aller vier Fraktionen im Parlament. Er dankte zudem der Verwaltung für die Organisation einer Notbetreuung in den Kindertagesstätten.

Gemeinde verzichtet auf rund 14 000 Euro im Monat

Nach Angaben von Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) haben in Lahnau 120 Kinder Anspruch auf eine Betreuung trotz Corona-Krise, weil ihre Eltern in wichtigen Bereichen arbeiten, zum Beispiel bei der Polizei. Im Schnitt 30 bis 40 der Berechtigten nähmen das Angebot in Anspruch. "Wenn wir auf die Elternbeiträge nun für alle Eltern verzichten, macht das monatlich 13 000 bis 14 000 Euro aus", rechnete die Bürgermeisterin vor.

Der Entscheidung des Parlaments war ein Beschluss des Gemeindevorstandes vorausgegangen. Er hatte die Beiträge für April und Mai bereits gestundet. Sie komplett aufheben kann allerdings nur das Gemeindeparlament, das die Beiträge auch festlegt. Das machte den Beschluss vom Donnerstag nötig. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Ebenfalls eine Reaktion auf die Corona-Pandemie ist ein weiterer Beschluss des Parlaments, in dem es um Sitzungsgelder geht. Diese sind bisher an reale Sitzungen geknüpft. Wer an einer Sitzung teilnimmt, unterschreibt auf der Anwesenheitsliste und erhält eine Aufwandsentschädigung.

Allerdings haben seit Anordnung der ersten Kontaktbeschränkungen wegen Corona viele Fraktionen und Parteien begonnen, Sitzungen oder Abstimmungen telefonisch oder per Videokonferenz zu absolvieren. Auch diese virtuellen Treffen werden nun anerkannt, die Kommune kann hierfür ein Sitzungsgeld auszahlen. "Es ist gut, dass wir nun auch den Aufwand, der durch diese Sitzungen entsteht, entschädigen", sagte Ronald Döpp, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Denn letztlich sei es egal, ob man sich im Sitzungssaal treffe oder Themen telefonisch diskutiere. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig.

Nur kurz befasste sich die Gemeindevertretung mit der Stromkonzession, über die im Haupt- und Finanzausschuss rund eine Stunde diskutiert worden war. Das Parlament entschied, die Konzession zum Betrieb des Stromnetzes für 20 Jahre an die Energienetz Mitte GmbH zu vergeben wird. Der unterlegene Bieter, die Stadtwerke Gießen, kommen damit nicht zum Zug,