Lahnau: Sirenengeheul ist nur Funktionstest

Die Sirene auf dem Dach des Rathauses in Dorlar. Lahnau prüft die Anlagen in allen drei Ortsteilen. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU - Die Sirenen in Lahnau werden am Samstag, 23. April, von 12.45 bis 13 Uhr einem Funktionstest unterzogen. Das gibt der Fachbereichsleiter Innerer und Zentraler Service, Patrick Gnädig, bekannt.

Getestet wird das Signal "Warnung der Bevölkerung". Dabei handelt es sich um einen eine Minute anhaltenden, auf- und abschwellenden Heulton. Im Ernstfall, wenn dieses Sirenensignal zu hören ist, sollte die Bevölkerung Radiogeräte einschalten und auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr achten, erläutert Gnädig. "Die Gemeinde ist nach dem hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) verpflichtet, die Warnung der Bevölkerung bei Unwetterkatastrophen, größeren Unglücksfällen, beim Ausfall von Notrufmöglichkeiten und anderen außergewöhnlichen Lagen sicher zu stellen", schreibt Gnädig, und bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Die Sirenen in den drei Ortsteilen befinden sich auf dem Amthof in Atzbach, dem Rathaus in Dorlar sowie dem Gemeinschaftshaus in Waldgirmes.