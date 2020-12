Lahnau soll seine Bäume besonders schützen

Ein mit Moos bewachsener Baum im Bereich Waldgirmes: Die Fraktion geo in der Lahnauer Gemeindevertretung macht sich für eine Baumschutzsatzung stark. Symbolfoto: Erhard Hörbel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-ATZBACH - Das Thema Lüften in Corona-Zeiten betrifft nicht nur die Klassenräume in den Schulen. Das zeigte sich bei der Sitzung der Lahnauer Gemeindevertreter im Bürgerhaus in Atzbach. Klaus Rauber (SPD) trug einen Antrag seiner Fraktion vor zur Verbesserung und Modernisierung der Lüftungsanlagen in öffentlichen Räumen. Auch unabhängig von Corona sollte die Gemeinde diese in älteren Gebäuden überprüfen und so das Infektionsrisiko senken, sagte Rauber.

Die FW/FDP-Fraktion stellte zudem einen Änderungsantrag. Darin heißt es, dass für den Betrieb der Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden diese entsprechend der vorhandenen Technik auf einen reinen Außenluft-Fortluft-Betrieb einzustellen seien. Dabei sollten die Vorgaben der Energie-Einsparungsverordnungen für die Dauer der Corona-Pandemie nicht beachtet werden. Beide Anträge wurden in den Bauausschuss verwiesen.

Die geo-Fraktion hat in der Gemeindevertretung das Erstellen einer Baumschutzsatzung gefordert. Fraktionsvorsitzende Brigitte Sauer-Hill sagte in der Antragsbegründung "In einer ausgewogenen und zu Lahnau passenden Baumschutzsatzung lassen sich die Interessen von Eigentümer und Allgemeinheit gerecht aufeinander abstimmen". Dabei begründete sie den Vorstoß ihrer Fraktion mit den Argumenten, dass Bäume stets wertvoll und zuweilen ortsbildprägend seien. Bernd Weber (FW) sagte, er sehe keinen Handlungsbedarf. Regulierungswut müsse nicht sein.

Michael Mondre (CDU) äußerte zunächst Verständnis für den geo-Antrag: "Ich teile die Meinung von Sauter-Hill zum Wert der Bäume". In größeren Städten könne eine solche Satzung eine Hilfe sein. In kleineren Gemeinden sei sie nicht erforderlich. In Lahnau gebe es keine flächendeckenden Baumfällungen. "Ich sehe in Lahnau nicht die Notwendigkeit".

Bauamtsleiter Klaus Scharmann verwies darauf, dass dieser Antrag bereits vor rund 15 Jahren von der Grünen-Fraktion eingebracht wurde und damals eine Ablehnung erfuhr. Ulf Perkitny (SPD) stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt in den Umweltausschuss zu verweisen. Dem folgten die Parlamentarier mehrheitlich. Für ein Mulchkonzept sprach sich die geo-Fraktion aus. Uwe Beppler erläuterte den Antrag. So sollten Straßenränder, Feld- und Waldwege sowie Ackerraine als wichtige Strukturen zur Biotopvernetzung in der Landschaft gesehen werden. "Diese Flächen bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzen, Insekten und andere Kleinstlebewesen. Eine Bearbeitung dieser Flächen mit Mulchgeräten vernichtet Lebewesen und Lebensraum nahezu vollständig", sagte Beppler. Deshalb sollten Wege und Böschungen nur einmal pro Jahr gemäht werden.

Von geo gewünschten Gruß für Babys gibt es bereits

Auch der Antrag für einen Willkommensgruß für Neugeborene kam aus der geo-Fraktion. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) wies darauf hin, dass es den Willkommensgruß schon viele Jahre in Lahnau gebe. Seit 2017 habe sie gut 200 Willkommensgrüße verschickt. Daraufhin zog Sauter-Hill ihren Antrag zurück.