Lahnau und Hüttenberg setzen Kita-Gebühren aus

Auch in Lahnau und in Hüttenberg sind die Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Gemeindevorstände beider Kommunen haben nun entschieden, die Gebühren für die Betreuung im April auszusetzen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lahnau/Hüttenberg (pre). Egal, ob das Angebot der Notbetreuung genutzt wird oder nicht: In Lahnau und Hüttenberg müssen Eltern für den Monat April vorerst keine Kindergartengebühren zahlen.

Endgültige Entscheidung trifft Gemeindevertretung

In Hüttenberg gilt die Beitragsaussetzung darüber hinaus bis auf Weiteres. Ausgesetzt wird auch der Einzug der Essenspauschalen. In Lahnau wird der Gemeindevorstand laut Mitteilung der Gemeinde je nach Entwicklung beraten, ob auch die Gebühren für Mai ausgesetzt werden.

Zur Begründung verweisen die Bürgermeister auf die aktuelle Lage, in denen die Kitas geschlossen sind und nur eine Notbetreuung angeboten wird. "Wir hoffen, allen Eltern eine sofortige spürbare finanzielle Entlastung zu ermöglichen", heißt es in einem von Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (CDU) unterschriebenen Elternbrief. Eltern, die die Gebühren bereits überwiesen hätten, würden eine Rückerstattung erhalten.

"Mit dieser Entscheidung möchten wir unsere Wertschätzung gegenüber allen

Lahnauer Kita-Eltern zum Ausdruck bringen , die in dieser schwierigen Zeit in systemrelevanten Berufen tätig sind oder die Betreuung ihrer Kinder ohne Anspruch auf Notbetreuung sicherstellen", begründet Lahnaus Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) die Gebührenaussetzung in ihrer Gemeinde.

Neben den gemeindlichen Tagesstätten soll der Gebührenerlass auch für die Kindertagesstätte "Senfkorn" der evangelischen Kirche in Atzbach gelten. Für den Waldkindergarten, Träger ist der Caritasverband, gibt es bislang noch keine Entscheidung.

Grundsätzlich gilt: Die Gemeinden setzen die Gebühren aktuell nur aus, verzichten aber nicht abschließend darauf. Eine solch weitreichende Entscheidung sei den Gemeindevertretungen vorbehalten, teilen die Bürgermeister gleichlautend mit.