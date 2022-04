Lahnauer Bürgermeisterin stellt sich zur Wiederwahl

Silvia Wrenger-KnispelArchivfoto: Pascal Reeber

LAHNAU - Die CDU Lahnau hat sich fast ein Jahr vor den anstehenden Bürgermeisterwahlen auf eine Kandidatin festgelegt. Wie der CDU-Vorsitzende Ronald Döpp bekannt gab, hat seine Partei die aktuelle Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel bei einer CDU-Mitgliederversammlung einstimmig zur Wiederwahl nominiert.

Die 56-jährige Diplom-Verwaltungswirtin ist seit 1. Juli 2017 Rathaus-Chefin. Die verheiratete Mutter zweier Kinder war von 2006 bis 2011 Mitglied in der Gemeindevertretung. Von März 2016 bis zu ihrer Wahl als Bürgermeisterin gehörte sie dem Gemeindevorstand an und war stellvertretende Vorsitzende der Lahnauer CDU. Im März 2017 war sie bei einer Stichwahl mit 52,6 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Bürgermeister Eckhard Schultz (SPD) gewählt worden. Ihr Gegenkandidat Markus Velten (geo) erhielt der 47,4 Prozent der Stimmen.

Döpp lobt die Arbeit von Wrenger-Knispel. Sie habe fünf Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. "Die CDU möchte mit der Nominierung ein Jahr vor der Wahl am 12. März 2023 frühzeitig ein Zeichen setzen und deutlich machen, die gute und erfolgreiche Arbeit der Bürgermeisterin weiterhin unterstützen und begleiten zu wollen", so Döpp.

SPD will Kandidat

am 24. Mai benennen

Die SPD wird ihren Kandidaten nach Angaben ihres Vorsitzenden Heinz Rauber bei einem Parteitag am 24. Mai benennen. Die Wählergemeinschaft geo ist nach Angaben ihres Vorsitzenden Markus Velten noch in der Findungsphase. Die mit drei Mitgliedern kleinste Gruppierung in der Gemeindevertretung, die FWG/FDP-Fraktion, lässt diese Frage noch offen. Bei vorhergehenden Wahlen hat sie keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt.