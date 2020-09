Lahnauer Eltern kritisieren den Zustand der Spielplätze in den Ortsteilen

Am Bauzaun auf dem Spielplatz in Waldgirmes machen Eltern ihrem Unmut Luft. Foto: Lothar Rühl

Lahnau-Atzbach. "Hier würden Kinder gerne spielen" steht auf einem der Plakate, die Eltern am Spielplatz Haustädter Straße in Waldgirmes angebracht haben. Das Großspielgerät, ein Kletterhaus, ist marode und seit Frühjahr mit einem Bauzaun umgeben. Die Balancierbalken zeigen, dass das Holz schon über Jahre dort im Freien den Kräften der Natur ausgesetzt ist. Andere Spielgeräte wurden ganz abgebaut, weil sie zu gefährlich waren aufgrund von Schäden. Mit weiteren Plakaten wie "Ist das die Zukunft der Gemeinde Lahnau?" machen Eltern ihrem Ärger Luft.

Der Spielplatz in Waldgirmes ist nicht der einzige, der in die Jahre gekommen ist. Das gibt auch Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel in der Sitzung des Sozial-, Familien- und Kulturausschusses zu. "Die Spielgeräte sind 15 Jahre und älter", räumt sie ein. Derzeit gebe es einen Rückstau beim Abarbeiten der Reparaturen. Andererseits hätten defekte Spielgeräte abgebaut werden müssen. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Eltern erstellen eine "Chronologie des Grauens"

Unter der Überschrift "Chronologie des Grauens" bemängeln die Eltern am Spielplatz Waldgirmes, dass "die Gemeindevertretung seit 2010 über die Spielplätze reden". Doch bisher ist nichts geschehen". 2018 habe es eine Umfrage bei Kindergarten- und Grundschuleltern gegeben. "Wo sind die 164 Rückmeldung geblieben?", fragen Sie auf dem Plakat. Im Juli hatte es den Eltern gereicht, und sie brachten die Plakate am Bauzaun an. Darauf verweisen sie auch auf die UN-Kinderrechtskonvention, die unter anderem ausreichend Bewegung für die Kinder fordert.

Untätig waren die Gemeindevertreter nicht. Im Dezember und im Januar hatte der Bau- und Sozialausschuss alle Lahnauer Spielplätze besichtigt, um sich ein Bild von Zustand und Nutzung zu machen. Überlegt wird, ob es nicht sinnvoller wäre, in jedem Ortsteil einen größeren Spielplatz einzurichten und dafür auf kleinere Plätze zu verzichten. Um eine Grundlage für ihre Entscheidung zu bekommen, hat die Gemeindevertretung das Wetzlarer Planungsbüro Burghammer beauftragt, eine Konzeption zu erarbeiten. Zunächst nahm das Projekt Fahrt auf, doch im Frühjahr wurde es durch die Corona-Pandemie gebremst.

Matthias Burghammer hatte vorgeschlagen, mit den Nutzern der Spielplätze, den Kindern, zu sprechen und deren Ideen und Wünsche zu hören. Dies wurde zunächst auf Eis gelegt. Wie die Bürgermeisterin erläuterte, ist die Begehung mit den Schulanfängerkindern der Kitas für Ende September geplant. Zusätzlich ist auch eine AG der Grundschule Waldgirmes mit Schülern der 1. bis 4. Klasse dabei. Im Oktober will Burghammer das Konzept den Eltern vorstellen. "Im Dezember soll das Konzept dann stehen", so die Bürgermeisterin.

Ausschussvorsitzender Ulf Perkitny (SPD) sagte, angesichts der Planungen und der Entscheidungsfindung in den Gremien sowie der Lieferzeiten für die Spielgeräte müsse man mit der Umsetzung eher mit dem Jahr 2022 rechnen. So lange könnte der derzeitige Zustand nicht andauern. Die Gemeinde solle jetzt Geld in die Hand nehmen und die Reparaturen vorantreiben.

Manuel Groh (SPD) sprach sich dafür aus, kleinere Spielgeräte zu ersetzen. Kombigeräte seien in der Unterhaltung sehr teuer. Dennoch müsse die Gemeinde nochmals Geld investieren, um den augenblicklichen Zustand zu verbessern. Brigitte Sauter-Hill (geo) bedauerte, dass die Diskussion noch nicht zu Ende geführt worden ist und noch kein Beschluss vorliegt. Ungeachtet des neuen Konzeptes sollten die Spielplätze weiter wie bisher gepflegt und kaputte Geräte ersetzt werden.

Ronald Döpp (CDU) stellte fest, dass der Zustand wirklich unbefriedigend ist. Er mache sich keine Illusion, dass es mit der Konzeption schnell vorangehe. Die Gemeindegremien werden wohl das Jahr 2021 brauchen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Deshalb müsse es eine Übergangslösung geben.

Corona bremst das Spielplatzkonzept aus

Jan-Moritz Böcher sagte, auch die SPD-Fraktion sehe jetzt Handlungsbedarf. Der Zeitplan sei sehr ambitioniert und könne sich durch Corona nochmals weiter hinausschieben. Das Thema sollte auch im Haupt- und Finanzausschuss behandelt werden, um eventuell einen Teil der 300 000 Euro, die im Haushalt für Neuanschaffungen vorgesehen sind, umzuschichten.

Bernd Weber (Freie Wähler) sagte, die Gemeinde solle jetzt nicht auf die Wünsche der Kinder warten. Eine Entscheidung, welche Spielplätze in Zukunft weiter betrieben werden, könnte jetzt schon gefällt werden. Die Grundlagen dafür müsste das Büro Burghammer jetzt schon liefern können. Weber sprach sich dafür aus, dies in der Gemeindevertretung im September bereits zu entscheiden. Der Besuch des Landschaftsarchitekten sollte in die nächste Sitzung vorgezogen werden.