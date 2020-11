Lahnauer Fenster leuchten in Vorweihnachtszeit

Auch in diesem Advent laden die Lahnauer Kirchengemeinden zu einer besinnlichen Aktion ein. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

LAHNAU - Seit einigen Jahren ist die Aktion "Lebendiger Adventskalender" ein Brauch, der über Konfessions- und über Landeskirchengrenzen hinweg Menschen in den drei Lahnauer Ortsteilen verbindet. Doch die Corona-Krise zwingt auch hier zu Veränderungen.

In den Vorjahren haben Familien und Gruppen eingeladen, an einem Tag im Advent in ihrem Hof oder ihrer Garage für 30 Minuten den Weihnachtsbericht aus der Bibel oder andere Geschichten sowie eine Andacht zu hören. Anschließend wurde die Nachbarschaft mit einem warmen Getränk und Weihnachtsgebäck gefeiert.

Weil diese Art der Begegnung nicht möglich ist, haben die vier beteiligten Kirchengemeinden einen anderen Weg gefunden, den Lebendigen Adventskalender zu einem Erlebnis besonderer Art werden zu lassen. Wie in den Vorjahren wird es für jeden Tag des Advents, vom 1. bis zum 23. Dezember, ein geschmücktes und beleuchtetes Fenster geben. Jeweils zwischen 16 und 19 Uhr sind an den Häusern Geschichten und Teelichter zum Mitnehmen bereitgestellt. "Mit diesen Gegenständen können die Besucher der beleuchteten Fenster zu Lichtboten werden für andere Menschen, die nicht selbst kommen können, indem sie ein Textblatt und ein Teelicht dorthin bringen", so Pfarrerin Manuela Bünger, Pfarrer Frieder Ackermann und Gemeindereferentin Alexandra Mühl.

Rätsel lösen und einen Buchstaben finden

Zudem gibt es für die Besucher ein Rätsel zu knacken und einen Lösungsbuchstaben in einem Stern der beleuchteten Fenster zu entdecken.

Eine Liste der beleuchteten Fenster wird in den Lahnau-Nachrichten sowie auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. Zudem sind Informationsflyer in Lahnauer Geschäften ausgelegt.