Lahnauer Firma expandiert nach Österreich

LAHNAU/FREISTADT - (red). Das Lahnauer Familienunternehmen Janitza electronics expandiert Österreich. Mit einem Festakt wurde nun das technische Büro in Freistadt in Oberösterreich eröffnet.

Die Firma Janitza mit Hauptsitz in Waldgirmes ist spezialisiert auf Messtechnik für das Energiemanagement und die Überwachung der Spannungsqualität. Diese Bereiche gewinnen durch die Energiewende laut Firmenangaben auch in Österreich an Bedeutung. Das Thema Energieeffizienz spiele in Österreich eine große Rolle, da auch dort die Stromkosten relativ hoch seien, so dass auf den Stromverbrauch geachtet werde, erklärt Geschäftsführer Rudolf Müller die Entscheidung für den Standort Österreich. Das Büro soll sukzessive ausgebaut werden. „Die angestrebte CO2-Neutralität stellt die Energieversorger vor große Herausforderungen. Dazu kommen unsere international tätigen Kunden. Beide benötigen Support an ihrem Stammsitz“, fasst Wolfgang Peherstorfer, in Freistadt für den technischen Vertrieb zuständig, zusammen.

Bereits seit 2019 ist Janitza in den USA mit einer eigenen Landesgesellschaft vertreten.