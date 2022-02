Lahnauer Haushalt: Einfallslos oder gelungen?

Am Ende reichte die Zeit nicht, um den gesamten Haushalt zu beraten. Lediglich die Anträge zum Investitionsplan wurden abgearbeitet. Das Investitionsprogramm wurde einstimmig beschlossen, ebenso der Stellenplan. Die Anträge zum Ergebnishaushalt werden in einer weiteren Parlamentssitzung beraten - am Donnerstag, 3. März, ab 18.30 Uhr in der Lahnauhalle.