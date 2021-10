Lahnauer sollen E-Bikes kostenlos testen

Lahnauer können im Frühjahr E-Bikes kostenlos Probe fahren. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU - Im nächsten Frühjahr können Lahnauer Bürger voraussichtlich kostenlos E-Bikes und Lasten-E-Bikes testen. Die Gemeinde will das Angebot der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen nutzen.

Wie Anja Hardt von der Gemeindeverwaltung in der jüngsten Sitzung des Energie- und Klimaschutzbeirats mitteilte, sollen dann zehn Räder über drei Monate zur Verfügung stehen. Interessenten könnten diese jeweils für zwei Wochen zur Probe fahren. Die Abwicklung der Ausleihe und Rückgabe werde von einer Firma übernommen. Der genaue Zeitraum der Aktion steht laut Hardt noch nicht fest.

Der Energie- und Klimaschutzbeirat hatte in seiner August-Sitzung die Idee von Testwochen besprochen. Anlass ist ein Antrag der geo-Fraktion, wonach die Gemeinde die Anschaffung von Lasten-E-Bikes mit einem eigenen Förderprogramm unterstützen soll. Einem ersten Entwurf der Förderrichtlinien zufolge sollen Bürger 20 Prozent des Kaufpreises, aber maximal 1000 Euro als Zuschuss erhalten. Stimmen die politischen Gremien dem Vorschlag zu, soll die Förderung bereits zum Jahreswechsel beantragt werden können. 30 000 Euro sollen im Jahr für das Förderprogramm zur Verfügung stehen.

Benjamin Ferber regte an, dass die Gemeinde auch über sichere Abstellmöglichkeiten, beispielsweise Boxen oder Radparkplätze, nachdenken sollte. Sinnvoll erscheine dies etwa am Schwimmbad, an den Schulen oder an Veranstaltungsorten, damit die teureren E-Bikes und Lastenräder entsprechend gesichert werden können.