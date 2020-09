Lahnauer SPD stellt Antrag auf Unterstützung für Vereine in Corona-Krise

Jetzt teilen:

Lahnau-Atzbach (rl). Wie geht es den 80 Lahnauer Vereinen in der Corona-Krise? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Sitzung im Sozial-, Familien- und Kulturausschuss, der sich erstmals nach der Sommerpause im Bürgerhaus in Atzbach traf. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag für ein Sofortprogramm zur Unterstützung der Lahnauer Vereine eingebracht.

Manuel Groh erläuterte, dass "Vereine nur bedingt trainieren und kaum Turniere austragen können". Auch die Gesangvereine könnten nicht proben und werden wohl nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr keine Auftritte haben. Den Vereinen brechen dadurch die Einnahmen weg. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine leiste im sozialen Bereich viel. Deshalb solle Lahnau jetzt einen Beitrag für die Vereinsförderung leisten, der über den bisherigen Unterstützungsbeitrag hinausgehe.

Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) gab zu bedenken, dass in diesem Jahr keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung stünden. Sie rechne mit zusätzlichen Kosten von 45 000 bis 50 000 Euro. Die Bürgermeisterin schlug deshalb vor, die Förderung in das Jahr 2021 zu nehmen. Michele Connors (geo) riet, dass der Tagesordnungspunkt auch im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden solle. Ihre Fraktionskollegin Brigitte Sauter-Hill sagte, dieser Ausschuss müsse Kriterien erarbeiten, nach denen die Förderung zu erhalten ist. "Wir sollten schauen, wo Hilfe nötig ist", so Sauter-Hill. Der Kreis und auch das Land haben Programme zur Stützung der Vereine aufgelegt.

Einnahmen gehen um 900 000 Euro zurück

Ronald Döpp (CDU) merkte an, dass "die sechs Vereine Lahnaus, die ein Vereinsheim betreiben, eine dringende Finanzspritze nötig haben". Ihnen fehlten für den Vereinsbetrieb die Einnahmen aus der Vermietung der Heime. Andererseits wies Döpp darauf hin, dass die Gemeinde Lahnau mit Mindereinnahmen von 900 000 Euro für dieses Jahr rechne. Dies werde etwas aufgefangen durch eine Landesunterstützung von rund 475 000 Euro.

Jan-Moritz Böcher (SPD) sagte: "Uns geht es darum, den existenziell betroffenen Vereinen jetzt zu helfen. Es geht um eine unbürokratische Hilfe, beispielsweise wenn sie Hygienemittel und Abstandsbänder kaufen müssen." Birgit Mandler (Freie Wähler) plädierte dafür, auch einzukalkulieren, dass etliche Vereine Zuschüsse von Dachverbänden erhalten.