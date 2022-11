Lahnauer SPD widerspricht

Der Vorsitzende der Lahnauer SPD: Manuel Groh. (© Lothar Rühl)

LAHNAU - Im März ist Bürgermeisterwahl in Lahnau. Und der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. In einer Vorstellung der CDU-Bürgermeisterkandidatin Silvia Wrenger-Knispel hatte die CDU mitgeteilt, dass Errungenschaften ihrer Amtszeit die Abschaffung der Straßenbeiträge, die Planung eines zentralen Feuerwehrgerätehauses, die Modernisierung und Digitalisierung des Rathauses sowie eine Neukonzeption der Spielplätze in den drei Ortsteilen seien. Fünfmal in Folge habe die Bürgermeisterin einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Dieser Darstellung widerspricht die SPD Lahnau. "Mit einer gewissen Erheiterung hat die SPD Lahnau die in der Presse veröffentlichten ,Errungenschaften' der Lahnauer Bürgermeisterin zur Kenntnis genommen, waren ihre größten Erfolge doch auf Anträge der SPD zustande gekommen", schreibt der SPD-Vorsitzende Manuel Groh.

Die Abschaffung der Straßenbeiträge sei im Frühjahr 2018 gleich zweimal mit Mehrheit der CDU-Fraktion im Parlament abgelehnt worden. "Damals hieß es aus dem Rathaus gar, die Finanzierung sei unklar und der Beschluss müsse rechtlich beanstandet werden", erinnert sich Groh. Nach langen Verhandlungen sei erst ein Jahr später die Straßenbeitragssatzung interfraktionell gekippt worden, um Bürger zu entlasten.

Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses zwischen Dorlar und Waldgirmes sei sicher eine Errungenschaft für die Gemeinde. Allerdings fuße auch dieses zukunftsweisende und wichtige Thema auf einem interfraktionellen Antrag. "Es war allerdings eine Entscheidung aus dem Rathaus, dass die Beratungen dazu in einer nicht öffentlichen Arbeitsgruppe geschehen, während die SPD für eine öffentliche Kommission einstand", bemängelt Groh.

Nachhaltige Themen in Vordergrund rücken

Selbst die jüngste Eröffnung der beiden modernisierten Spielplätze in Atzbach und Waldgirmes beruhe auf einem Konzept, das die SPD schon 2017 beantragt habe. "Man darf demnach nicht nur kritisch fragen, welche eigenen Schwerpunkte in dieser Amtszeit gesetzt wurden, sondern auch, ob nach 2019 überhaupt noch nennenswerte Aktivitäten aus dem Rathaus folgten."

"Fehlende Transparenz bei wichtigen Entscheidungen sowie die geringen Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung haben die SPD dann veranlasst, mit Christian Walendsius einen in kommunalen- und Verwaltungsthemen erfahrenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aufzustellen." Als diplomierter Verwaltungswirt der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und Oberamtsrat bei der Bundesagentur für Arbeit stehe er vor allem für mehr Bürgerbeteiligung, Klimaschutz und transparentes Handeln in Lahnau ein. Er stelle sich darunter eine frühzeitige und offene Kommunikation vor, um allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung bei wichtigen Entscheidungen zu schaffen.

Der Haushalt der Gemeinde sei übrigens nicht nur während der Amtszeit der Bürgermeisterin ausgeglichen gewesen. Schon unter ihrem Vorgänger Eckhard Schultz (SPD) habe der Etat drei Jahre lang ausgeglichen abgeschlossen. Die SPD wolle gemeinsam mit den Grünen auch nachhaltige Themen stärker in den Vordergrund rücken. Groh: "Lahnau ist zwar Klimakommune, dennoch ist gerade die Verwaltung in puncto Photovoltaik oder Wärmepumpen bei Bestands- und Neubauten ein schlechtes Vorbild. Hier muss gemeinsam mit allen Fraktionen und Gremien schneller und entschlossener gehandelt werden."