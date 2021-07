Lahnauhalle besetzt: Vereine erhalten Ersatzräume

Jetzt teilen:

LAHNAU - Seit wenigen Wochen können Vereine wieder ihren wöchentlichen Angeboten nachgehen. In Lahnau gab es allerdings eine Herausforderung, denn in der Lahnauhalle befindet sich ja noch das Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises.

Und so müssen die Sport- und Musikvereine, die sich bislang in dieser Halle getroffen haben, draußen bleiben, bis das Impfzentrum wieder schließt. Doch die Gemeinde und der Lahn-Dill-Kreis haben den Betroffenen schnell aus der Patsche geholfen. So kann beispielsweise die Sängervereinigung Waldgirmes mit ihren Gruppen bei gutem Wetter im Innenhof des Heimatmuseums proben. Bei schlechtem Wetter geht der 40-köpfige Chor in das Dorfgemeinschaftshaus in Dorlar.

Auch die anderen Chöre sind nach Angaben der Vorsitzenden Brigitte Krieger dort untergekommen, beispielsweise die Formation Summertime, der Kinder- und der Jugendchor sowie die Gruppe Musik für Kids.

Das Blasorchester Lahnau der Freiwilligen Feuerwehr Waldgirmes und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Atzbach, die seit ein paar Jahren gemeinsam proben und auftreten, habe eine vorübergehende Bleibe im Gemeinschaftshaus in Waldgirmes gefunden. Für die Volleyballgruppen des TV Waldgirmes hat der Kreis Hallen zur Verfügung gestellt, unter anderem die Sporthalle der Goetheschule in Wetzlar.

"Allen Vereine, die bislang in der Lahnauhalle ihrer Vereinstätigkeit nachgegangen sind, und einen Ausweichbedarf angemeldet haben, konnten in den Genuss der der Ersatzquartiere kommen", freut sich Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU).