Lahnaus Wald wirft viele Fragen auf

Schon im vergangenen Jahr weist Lahnaus Revierförster Vasco Krüger auf die großen Mengen an Schadholz hin, die im Wald lagern. Archivfoto: Lothar Rühl

Lahnau. Die unsichere Zukunft des Waldes lässt die Gemeindevertreter in Lahnau nicht kalt - das zeigt bereits die Einrichtung eines Beirats für den Wald. Zu dessen jüngster Sitzung hatten die vier Fraktionen nun einen Fragenkatalog an Revierförster Vasco Krüger aufgestellt. Die Fragen zeigen: Manche Gemeindevertreter verstehen die Vorgehensweise des Forstamts im Wald nicht.

Döpp kritisiert verschiedene Aussagen des Forstamtes

So verwies Ronald Döpp (CDU) in der Sitzung auf ein Zitat von Forstamtsleiter Stefan Ambraß. Alle vom Borkenkäfer befallenen Bäume sollten so schnell wie möglich aus dem Wald entfernt werden, hatte der in einem Bericht in dieser Zeitung gesagt. In Lahnau aber sei das befallene Holz liegen geblieben. "Wenn wir früher gewusst hätten, dass das befallene Holz aus dem Wald soll, hätten wir mehr Geld bereitstellen können", kritisierte Döpp. Im Fragenkatalog der Fraktionen lässt sich der Vorwurf an die Forstleute schwarz auf weiß nachlesen: "Soweit wir Parlamentarier es überblicken können, hat sich der Schaden im Wald nicht verringert, sondern vergrößert und der finanzielle Schaden für die Gemeinde hat sich erhöht."

Was ist da dran? Zur Aussage seines Chefs, alles Schadholz müsse aus dem Wald geschafft werden, sagte Krüger: "In dieser Totalität ist das nicht zielführend." Der Revierförster erläuterte, man habe nach dem Katastrophenjahr 2018 nicht mit einem Katastrophenjahr 2019 gerechnet, sei also bei der Mittelanmeldung nicht vom schlimmsten Fall ausgegangen. Zudem habe man 2019 mehr Schadholz geschlagen, als zu verkaufen und zu vermarkten gewesen sei. Es gebe bei der Holzabnahme Maximalmengen. "Mehr ging nicht."

WENZEL GEWÄHLT Einstimmig hat der Waldbeirat den Gemeindevertreter Jörg Wenzel (FW/FDP-Fraktion) zum Vorsitzenden gewählt. Er war bereits kommissarischer Vorsitzender, musste aber noch einmal gewählt werden, weil das Gemeindeparlament erst im Mai die Geschäftsordnung für den Waldbeirat beschlossen hat. (pre)

Sollte man in einer solch extremen Lage die Vernichtung von Schadholz in Betracht ziehen? Diese Frage warf der Beiratsvorsitzende Jörg Wenzel (FDP) auf. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es laut Krüger keine Möglichkeit für einen Holzlagerplatz in Lahnau gibt, also keine Fläche, auf der von Käfern befallenes Holz im sicheren Abstand zu den gesunden Beständen lagern kann. Von einer Vernichtung, zum Beispiel durch Verbrennung, hält der Revierförster aber wenig. Sie sei nicht sinnvoll, erzeuge viel CO 2 und koste viel Geld.

Doch was sind die Alternativen? Hinter uns liegt ein milder Winter, der die Nadelbäume eher geschwächt und die Borkenkäfer begünstigt hat. In Lahnau greift man nun zur "Ultima Ratio", dem letzten Mittel: der chemischen Keule.

In Waldgirmes gebe es den letzten intakten Fichtenbestand, rund 20 Hektar groß, erläutert Krüger. "Wir wollen versuchen, ihn zu retten. Und wenn es nur für ein paar Jahre ist." Dazu sollen die Bestände genau beobachtet, vom Borkenkäfer befallene Bäume möglichst schnell geschlagen werden. "Die Bäume müssen dann schnell abtransportiert werden. Wenn wir sehen, dass dies nicht möglich ist, werden die Polter mit Pflanzenschutzmittel besprüht."

Das Mittel sorge dafür, dass keine Käfer aus den befallenen Stämmen ins Freie gelangen könnten. "Eine Begiftung macht zum jetzigen Zeitpunkt Sinn, bevor die erste Welle der Borkenkäfer kommt", sagt Krüger.

Gift im Wald - das kommt trotz des hehren Ziels nicht überall gut an. Krüger selbst spricht ja vom "Hilfsmittel in höchster Not". Auch im Gemeindevorstand soll es während der Beratung über den Gifteinsatz deutliche kritische Stimmen gegeben haben.

Erwin Schnabel von der Lahnauer Ortsgruppe des Naturschutzbundes ist extrem skeptisch. Auf keinen Fall dürften ältere Polter besprüht werden, weil es dort um diese Jahreszeit vor Leben nur so wimmele. "Brütende Vögel finden dort Würmer und Insekten. Wird nun gesprüht, vergiften wir die Nahrung für den Nachwuchs der Vögel. Und wir töten alles, was in den Poltern lebt."

Kritische Worte findet auch der frühere Erste Beigeordnete, Diplom-Ingenieur Forst Dieter Schmidt. "Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels kommt zwei Jahre zu spät", kritisiert Schmidt. "Erst lässt man das Holz im Wald liegen und jetzt, wo die Katastrophe da ist, greift man zum Gift."

Gut möglich, dass sich auch der Waldbeirat in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befasst. Beim aktuellen Treffen wurde nicht darüber diskutiert. "Das Thema ist am Beirat vorbei gelaufen", sagt Jörg Wenzel. Und bedauert dies. Er wolle nun darauf hinwirken, dass für den Wald wichtige Themen künftig auch im dafür eingerichteten Beirat ankommen.