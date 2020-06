LED für Lahnauer Plätze wird teurer als gedacht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lahnau (pre). Es wird viel aufwendiger als gedacht, die Sportplätze der Gemeinde Lahnau mit modernem und energiesparendem LED-Flutlicht auszustatten. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie.

Die Umrüstung in Dorlar und Waldgirmes geht auf einen Antrag der CDU zurück. Viele andere Kommunen haben ihre Sportanlagen in jüngster Zeit umgerüstet und dafür Fördermittel erhalten - das solle auch die Gemeinde Lahnau nutzen, so die seinerzeitige Antragsbegründung.

Im Bau- und Verkehrsausschuss stellte Bauamtsleiter Klaus Scharmann nun die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vor. Demnach sei eine Umrüstung in Dorlar problemlos möglich, hier könnte auch eine finanzielle Förderung beantragt werden.

Komplexer ist die Lage in Waldgirmes. Weil der SC in einer höheren Spielklasse aktiv ist, sind dort eigentlich andere Beleuchtungsstärken vorgeschrieben. Die aktuelle Anlage erreiche die Beleuchtungsklasse 3, für den Spielbetrieb in der Hessenliga sei aber die höhere Beleuchtungsklasse 2 nach DIN vorgesehen. "Diese Beleuchtungsklasse ist nur mit einer kompletten Neuanlage zu erreichen", so Scharmann. Also nicht mit einer Umrüstung. Für eine solche neue Anlage seien unter anderem neue Masten nötig. Die geschätzten Kosten für eine Neuanlage belaufen sich laut Scharmann auf rund 120 000 Euro. Ob auch ein komplett neues Flutlicht gefördert werden könne, müsse überprüft werden.

Für einen Austausch wird es keinen Zuschuss geben

Belasse man es in Waldgirmes beim derzeitigen Flutlicht und tausche nur die Lampen gegen LED aus, erreiche man zum einen auch weiter nur die Beleuchtungsklasse 3, zum anderen sei auch keine Förderung möglich, so Scharmann. Denn die Energieeinsparung liege weit unter den geforderten 50 Prozent.

Die Gemeindevertreter wollen sich die Studie nun genau durchlesen und anschließend entscheiden, was die Gemeinde tun soll.