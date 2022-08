Marathon-Befragung um tödlichen Streit am Gleiberghang

Am Gleiberghang unterhalb der Burg stirbt im August 2020 ein Mann bei einer Messerstecherei. Derzeit läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Archivfoto: Jennifer Meina

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG-KROFDORF-GLEIBERG/GIESSEN - Am zweiten Verhandlungstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Gießen gegen einen 71-jährigen ehemaligen Kriminalbeamten aus dem Vogelsbergkreis steht die Aussage des Bekannten des Angeklagten im Mittelpunkt. Der Vogelsberger soll im August 2020 einen 55-jährigen Wettenberger nach einem Streit um einen Drohnenflug an der Burg Gleiberg mit einem Messerstich in die Brust getötet haben.

Lesen Sie auch: Waldbrand bei Frohnhausen: Wie Helfer den Helfern helfen

Der Zeuge war damals vor Ort, griff aber in die Auseinandersetzung nicht ein und wurde vom Angeklagten nach dem Messerstich - angeblich mit Rücksicht auf dessen angegriffene Gesundheit - weggeschickt. Die mit Unterbrechungen über zweistündige Befragung erweist sich als zähe Angelegenheit. Der Zeuge, der offensichtlich ein Hörproblem hat, versteht manche Fragen akustisch und/oder inhaltlich nicht. "Ich weiß es nicht", ist eine häufige Antwort. Früher gegenüber der Polizei gemachte Aussagen werden wahlweise bestätigt oder dementiert.

Verknüpfte Artikel

Auch die Frage, was er von seinem Standort an einer Bank an dem Weg unterhalb der Burg sehen konnte, wird nicht vollumfänglich aufgeklärt. Ungeklärt bleibt auch die Frage, wie es neben dem Messerstich zu Kopf- und Bauchverletzungen des Opfers kam.

Der Bekannte des Angeklagten schildert zunächst die Vorgänge an dem Samstagnachmittag Ende August 2020. Vor einem Treffen mit Freunden in Wißmar wollte der Angeklagte mit seiner Drohne die Burg Gleiberg filmen. Wenige Minuten später sei dann ein Mann "sehr aggressiv" auf sie zugekommen und habe gefordert, die Drohne zurückzuholen. Der Angeklagte habe auf seine Genehmigung durch den Vorsitzenden des Gleiberg-Vereins verwiesen und darauf, dass er eh gleich fertig sei.

Beide Männer zücken ein Messer

Der Mann, ein damals 62-jähriger Wettenberger, habe dann mit seinem Handy gefilmt, woraufhin der Angeklagte dessen Arm weggedrückt habe. Beide Männer hätten sich ihre Messer gezeigt. Dann habe der Wettenberger dem ehemaligen Polizeibeamten einen Faustschlag versetzt und ein Ringkampf sei entstanden. Dann habe ein anderer Mann - das spätere Opfer - mit "Anlauf und gestrecktem Fuß" gegen den Kopf des Angeklagten getreten. Dieser sei nach ein paar Sekunden wieder aufgestanden, woraufhin der 55-Jährige mit Fäusten auf ihn eingeschlagen habe. Dann kam es zum Messerstich und die Männer gingen auseinander.

Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze will anschließend diverse Punkte noch einmal detaillierter geschildert haben. Einsilbig sind die Antworten zum Messer. Er habe weder gewusst, dass der Angeklagte es dabei hatte, noch habe er es gesehen. Der Angeklagte habe das Messer nach dem Kampf nicht in der Hand gehabt und er habe die Tatwaffe nicht mitgenommen.

Nach der Marathon-Befragung sind schließlich noch zwei Polizeibeamte als Zeugen geladen. Der eine hatte den Angeklagten vor Ort verhaftet und gab als Eindruck wieder, dass dieser "sich nicht bewusst war, worum es hier geht". Von einem "fürchterlichen Unfall" und "Notwehr" sei die Rede gewesen.

Dass die Tatwaffe unauffindbar ist, liegt Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger "schwer im Magen". "Ich habe es nicht weggeschmissen und weiß nicht, wo es ist", beteuert der 71-Jährige. Am Richtertisch werden zwei Vergleichsstücke begutachtet, die Verteidiger Richtberg übergeben hat. Auch das Messer des Begleiters des Opfers wird vorgezeigt.

Am nächsten Prozesstag sollen die Rettungssanitäter und weitere Polizeibeamte aussagen.

Lesen Sie auch: Wetzlarer Feuerwache 1 fällt Bagger zum Opfer