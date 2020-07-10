Freitag,
10.07.2020 - 14:45
2 min
Mühlweg in Dorlar wird zur Bankenmeile
Die Anlieger und viele Wanderer und Radler wird's freuen: Im Mühlweg in Dorlar stehen endlich wieder Bänke, und zwar mehr als zuvor.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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