Nagelbeißer in Lahnau

Lahnau-AtzbachDas Wort ist sperrig - Stromkonzessionsvertrag. Doch der Inhalt betrifft jeden, vom Singlehaushalt bis zum Großunternehmen. Der Stromkonzessionsvertrag legt fest, welches Unternehmen nach welchen Bedingungen in einer Kommune das Stromnetz betreibt. Also dafür sorgt, dass nirgends die Lichter ausgehen. In Lahnau, Biebertal und Lollar werden aktuell neue Konzessionäre gesucht. Am weitesten ist die Gemeinde Lahnau. Dort hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch bereits eine Empfehlung abgegeben, wenn auch weniger deutlich, als das Abstimmungsergebnis glauben macht.

Mit vier Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen - also einstimmig - entschied sich der Ausschuss für den aktuellen Konzessionär, die Energienetz Mitte GmbH, und gegen den einzigen Mitbewerber, die Stadtwerke Gießen.

Um eine fundierte Auswahl treffen zu können, hatte die Gemeinde zu Beginn des Vergabeverfahrens einen Kriterienkatalog festgelegt. Anhand dessen wurden die Angebote der Bewerber geprüft - es geht um Dinge wie Versorgungssicherheit, Kundennähe, Preisentwicklung und den Einsatz erneuerbarer Energien.

HINTERGRUND Zwar haben Lahnau, Lollar und Biebertal in der Vergangenheit ein gemeinsames Verfahren zur Vergabe der Stromkonzession betrieben. In ihrer Entscheidung sind die Kommunen aber unabhängig. Die gemeinsame Ausschreibung der Stromversorgung verfolge lediglich das Ziel, Kosten zu sparen, sagte Rechtsanwalt Fabio Longo. Jede Gemeinde treffe eine eigene Vergabeentscheidung, zumal es überall unterschiedliche Angebote gegeben habe. (pre)

Die Angebote beider Anbieter sind exzellent - daran ließ Rechtsanwalt Fabio Longo, der die Gemeinde im Vergabeverfahren berät, im Ausschuss keinen Zweifel. "Egal, wie sie sich entscheiden. Sie werden einen überdurchschnittlich guten Netzbetreiber bekommen oder behalten." In vielen der abgefragten Kriterien nämlich lägen die Angebote von Energienetz Mitte und Stadtwerke Gießen deutlich über dem Schnitt der deutschen Energienetzbetreiber.

Doch genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Weil beide Bewerber so gut sind, liegen sie in der Auswertung, die Longo für die Gemeinde vorgenommen hat, nur knapp auseinander. Von maximal zu vergebenden 150 Punkten erreicht die Energienetz Mitte in der Wertung am Ende 140,5 Punkte, die Stadtwerke Gießen kommen auf 138 - 2,5 Punkte Differenz. Knapp, ja, doch das Angebot der Energienetz Mitte sei objektiv besser, sagte Longo. Aber kann man bei lediglich 2,5 Punkten Differenz wirklich von einem "besseren" Angebot sprechen? "Haben wir nicht faktisch eher ein Patt, das es schwer macht, zu entscheiden?", fragte im Ausschuss Markus Velten (geo). Er ist mit dieser Ansicht nicht allein. Mehrere Gemeindevertreter machten in der Aussprache klar, dass sie bei einzelnen Punkten des Kriterienkatalogs anders gewertet und damit ein noch engeres Ergebnis oder sogar einen Patt erreicht hätten. Bei der Erreichbarkeit der Kundencenter etwa sieht Longo die Energienetz Mitte vorne, das Servicecenter ist in Wetzlar, das der Stadtwerke in Gießen. Bernd Weber und Jörg Wenzel (FW/FWP) halten dies bei einem Fahrzeitunterschied von zwei Minuten für falsch. Beziehe man das Parkplatzangebot mit ein, liege eher Gießen vorn.

Kerstin Wudi (SPD) wandte ein, die Stadtwerke hätten in der Vergangenheit im Schnitt 18 Prozent weniger für ihren Strom verlangt. Dies bilde die Bewertung nicht ab. Longo erklärte hierzu, in der Projektion näherten sich die Preise an. Daher sehe er keine so große Differenz.

Grundsätzlich rät der Anwalt den gemeindlichen Gremien dazu, seiner Empfehlung zu folgen und die Konzession an die Energienetz Mitte zu vergeben. Das sei rechtssicherer. "Natürlich ist es bei einem kleinen Abstand leichter zu begründen, wenn sich die kommunalen Gremien anders entscheiden", räumte der Jurist ein. Aber: "Wenn sie von meiner Wertung abweichen, ist die Gefahr eines Rechtsstreites höher." Seine Wertung sei dokumentiert, dies könne im Falle einer abweichenden Vergabe "Futter für den Unterlegenen" sein.

Parlament soll am 14. Mai endgültig entscheiden

"Wir sollten uns hinter den Kriterienkatalog stellen, damit es keinen Eiertanz gibt", stellte Daniel Steinraths (CDU) die Position seiner Fraktion klar. Für ihn sei das Argument der Versorgungssicherheit zentral, in diesem Punkt hatte die Energienetz Mitte laut Kriterienkatalog die Nase vorn.

Kerstin Wudi ließ dies nicht gelten. Ja, die Energienetz Mitte überzeuge hier mit hervorragenden Werten. Jedoch: Sie betreibt aktuell das Stromnetz in Lahnau. "Wir haben also keinen vergleichbaren Wert der Stadtwerke. Dieser Punkt kann also nicht vergleichbar sein."

Das Gemeindeparlament soll am Donnerstag, 14. Mai, final über die Vergabe der Konzession entscheiden.