Freitag,
29.05.2020 - 14:15
2 min
Neue Stege, neue Wege auf die Lahn
Urlaub daheim dürfte in diesem Jahr für viele Menschen die erste Wahl sein. Wasserwanderer finden dafür in Atzbach und Dorlar nun verbesserte Bedingungen vor.
Die Gemeinde Lahnau hat ihre beiden Bootsanleger erneuert. In Atzbach und in Dorlar kommt das gleiche Modell zum Einsatz, das einen Ein- oder Ausstieg aus Kanu oder Kajak bei jedem Wasserstand ermöglicht, weil es flexibel auf der Oberfläche schwimmt. Foto: Pascal Reeber
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