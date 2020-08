Neuer Verlauf des Lahntalradwegs in Lahnau

Bisher verläuft der Lahntalradweg zwischen Atzbach und Kinzenbach am Atzbacher Friedhof und dann entlang des alten Bahndamms. Künftig führt die Strecke auf direkterem Weg an der Landesstraße entlang. Foto: Pascal Reeber

Lahnau/Heuchelheim (pre). Es ist ein wenig kürzer, landschaftlich dafür aber auch etwas trister. Der Lahntalradweg zwischen Atzbach und Kinzenbach wird verlegt, verläuft künftig an der Landesstraße statt am alten Bahndamm entlang.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigte die zuständige Landesbehörde Hessen Mobil, dass der Radweg offiziell verlegt worden sei. Lediglich die Beschilderung müsse noch angepasst werden. "Die Pfosten stehen schon und wir rechnen damit, dass die Schilder bis zum Herbst montiert werden", erklärt Bettina Amedick von Hessen Mobil hierzu.

Nach Angaben der Behörde stellt die Route entlang der Landesstraße 3020 die beste örtlich verfügbare Streckenführung dar. Zwar ist die bisherige Strecke weiter oben am alten Bahndamm deutlich ruhiger und bietet bessere Aussichten. Es gab aber in der Vergangenheit immer wieder Kritik an dieser Route, speziell am Teilstück entlang des Atzbacher Friedhofes.

Dort führt der Radweg durch mehrere 90-Grad-Kurven und wechselt viermal die Himmelsrichtung. Die Fraktion geo im Lahnauer Parlament hatte daher bereits im Juni 2018 beantragt, den Radweg verlegen zu lassen - allerdings nicht komplett an die Straße, sondern lediglich auf einem kurzen Stück auf einen Grasweg, um den kantigen Abschnitt am Atzbacher Friedhof zu ersetzen.

Dieser Antrag dürfte sich nun erledigt haben, denn auf seiner neuen Route entlang der Landesstraße führt der Lahntalradweg immer geradeaus und enthält keine scharfen Richtungswechsel mehr.

Die Redaktion hatte im Juli die Wegeführung und Wegweisung auf dem Lahntalradweg in Atzbach getestet - wie vor zwei Jahren mit dem Bauausschussvorsitzenden Ronald Döpp (CDU). Dabei hatte sich die Frage gestellt, warum an der Einmündung der Kinzenbacher in die Gießener Straße in Atzbach kein Radwegweiser steht, um Radler aus Richtung Königsberg zum Lahntalradweg zu leiten.

Dies ist, so die Antwort von Hessen Mobil, aber nicht nötig. Bereits in der Kinzenbacher Straße kurz hinter dem Viadukt weise ein Zwischenwegweiser nach rechts zum Lahntalradweg, Radler dürften also gar nicht bis zur besagten Einmündung kommen, sondern würden schon vorher abgefangen.