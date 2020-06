Öffnungsplan mit Unbekannten

Jetzt teilen:

LAHNAU-ATZBACH (rl). Die vier kommunalen Kindertagesstätten Lahnaus und die kirchliche Einrichtung in Atzbach arbeiten seit März im Lockdown-Modus. Nun bereiten sie sich auf die Rückkehr zum Regelbetrieb vor, auch wenn die Auflagen hierfür noch nicht genau feststehen.

Zunächst wurden lediglich die Kinder von Eltern betreut, die systemrelevanten Berufen nachgehen. Seit Anfang Juni läuft ein eingeschränkter Regelbetrieb. "Seitdem können mehr Kinder wieder in die Einrichtungen kommen", teilte Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) im der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Bürgerhaus in Atzbach mit.

Gruppen im wöchentlichen Wechsel in der Kita

In Absprache mit Fachaufsicht, Elternvertretern und Mitarbeitern habe die Gemeinde entschieden, dass nicht nur Schulanfänger kommen können, sondern alle Kinder, wenn Plätze zur Verfügung stehen. Derzeit würden Kinder jeweils eine Woche aufgenommen werden und in der kommenden Woche eine andere Gruppe. Dies entlaste die Familien etwas und sei von den Eltern positiv aufgenommen worden, so die Bürgermeisterin.

Nun hat das Land Hessen beschlossen, dass mit dem Beginn der Sommerferien am 7. Juli der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann. "Noch wissen wir nicht, was dieser Regelbetrieb bedeutet", schränkt die Bürgermeisterin ein. Derzeit sind zahlreiche Hygieneregeln einzuhalten. Sie gehe davon aus, dass es weiter Einschränkungen geben wird. Die Gemeinde habe die Eltern informiert und sich telefonisch bei den Eltern gemeldet, sodass unter den gegebenen Umständen ein gutes Miteinander herrsche.

Eine Herausforderung sieht die Bürgermeisterin aber noch: Mitarbeiter, die einer Risikogruppen angehören, dürfen ihre Arbeit derzeit nicht aufnehmen. Als Arbeitgeber habe die Gemeinde hier eine Fürsorgepflicht. Für diese Mitarbeiter Ersatz zu finden, dürfte nach den Worten der Rathauschefin schwierig sein.

Die Gemeinde verfügt in ihren Kitas Storchenwiese (Atzbach), Nordentchen und "Das Nest" (Waldgirmes) sowie im Lummerland (Dorlar) über insgesamt 375 Plätze. Zudem werden im "Senfkorn" der Kirchengemeinde in Atzbach zwei Gruppen betreut.