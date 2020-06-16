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Dienstag, 16.06.2020 - 16:00
3 min

Pavillon in Waldgirmes bringt Besucher auf Augenhöhe mit Augustus

Mit einem großen Römerfest im Jahr 2021 soll die Eröffnung des Besucherzentrums am Römischen Forum in Waldgirmes gefeiert werden. Die Arbeiten zum Bau des Gebäudes haben begonnen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Im neuen Besucherzentrum am Römischen Forum werde man sich auf Augenhöhe mit dem Reiterstandbild des Augustus befinden, erläutert Planer Stefan Eckert am Montag im Sozialausschuss der Gemeinde. Die Arbeiten sind angelaufen, derzeit wird die Statik für die Gründung des Holzpavillons erstellt. Foto: Pascal Reeber

Im neuen Besucherzentrum am Römischen Forum werde man sich auf Augenhöhe mit dem Reiterstandbild des Augustus befinden, erläutert Planer Stefan Eckert am Montag im Sozialausschuss der Gemeinde. Die Arbeiten sind angelaufen, derzeit wird die Statik für die Gründung des Holzpavillons erstellt. Foto: Pascal Reeber

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau dossier-69
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