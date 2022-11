Polizei ermittelt: Totenruhe auf Lahnauer Friedhof gestört?

In unregelmäßigen Abständen geht reichlich seltsames auf den Friedhöfen der Gemeinde Lahnau und im benachbarten Heuchelheim vor. Polizei und der Hilfspolizist der Gemeinde wollen herausfinden, was da vor sich geht. (© Pascal Reeber)

Lahnau/Heuchelheim - Tierinnereien wie Herz und Leber, angebrannte Spielkarten, Kerzen, mit Wachs ausgegossene Formen, Essensreste und noch so einiges mehr: Dieses Bild massiver Verunreinigungen bietet sich bereits seit einigen Wochen regelmäßig rund um Gräber auf mehreren Friedhöfen in Ortsteilen der Gemeinden Lahnau und Heuchelheim.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen ermittelt deshalb wegen des Tatbestands „Störung der Totenruhe“, teilt auf Nachfrage dieser Zeitung Polizeisprecher Jörg Reinemer mit.

Die Gemeinde Lahnau bestätigt mehrere Vorkommnisse dieser Art. Offenbar würden Unbekannte im Dunkeln nicht einzuordnende Taten verüben. Da es unregelmäßig immer wieder vorkommt, könnte kein Anlass wie etwa Neu- oder Vollmond ausgemacht werden. Auch sei nicht zu erkennen, ob die Taten einen okkulten Hintergrund haben oder es sich um einen Streich handelt.

Die Gemeinde Lahnau habe allerdings auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtet. Sie verwies auf ähnliche Vorkommnisse, die im Oktober vergangenen Jahres in Wetzlar bekannt wurden. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit und Anzeige bei der Polizei hätten die Bemühungen keinen Erfolg gebracht. In Wetzlar wurden bereits seit 2019 immer wieder vereinzelt auf Wegkreuzungen im Friedhofsbereich eine angebrochene Flaschen Korn, eine Scheibe Brot mit einer Innerei eines Tieres, meistens Leber, einige Centstücke und eine größere Menge Salz gefunden. Weitere Funde bestanden aus einem schwarzen Stofftuch, das zugeknotet und mit Salz gefüllt war, sowie neben diesem Beutel einzelne Centstücke.

Auch in Lahnau werden auf den Friedhöfen in Dorlar, Atzbach und Waldgirmes seit Längerem Umtriebe dieser Art registriert. Der Hilfspolizist sei beauftragt, unregelmäßig die Friedhöfe zu kontrollieren. In Heuchelheim hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, was auch die Überwachung der Friedhöfe in den Ortsteilen umfasst. Die Gemeinde Heuchelheim hat zudem bereits Anzeige gegen unbekannt erstattet, wie Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) am Donnerstagabend am Rande einer Ausschusssitzung berichtete.

Von Frank Oliver Docter und Lothar Rühl