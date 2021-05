Polizei sucht Täter mit auffälliger Jacke

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LAHNAU-DORLAR - Nach einem gescheiterten Überfall auf den Edeka-Markt in der Straße "Beim Eberacker" in Dorlar, sucht die Polizei nach dem Täter mit einer auffälligen Jacke.

Gegen 16.40 Uhr versucht drohte Täter an einer Kasse, mit einem Messer und forderte die Mitarbeiterin auf, Bargeld in eine dünne transparente Plastik-Tüte zu stecken. Dies geschah, während noch fünf weitere Kunden hinter dem Täter an der Kasse anstanden.

Die Zeugen beschreiben den Mann den Räuber als etwa 175 Zentimeter groß. Er wirkte jung auf die Mitarbeiterin und sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte sein schmales Gesicht mit einer FFP2-Maske bedeckt und trug weiße Einweghandschuhe. Auffällig ist seine dunkle Kapuzenjacke, an deren linken Ärmel weiße Applikationen angebracht sind: In Höhe des Ellbogens ein weißer armumlaufender Ring sowie ein weißer Streifen, der von diesem Ring in Richtung Ärmelende verläuft.

Hinweise zum Täter erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.