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Dienstag, 02.06.2020 - 19:00
4 min

Prozess gegen die Gemeinde Lahnau

Seit fünf Jahren klopft es im Haus von Familie Hartbrod in Lahnau, wenn Lkw oder Busse vorbeifahren. Verantwortlich dafür soll ein Hohlraum unter der Straße sein.

Von Manuela Jung
2010 wird die Straße vor der Atzbacher Straße 3 geöffnet (rot-weiß umrandeter Bereich), um die Rohrleitungen zu begutachten. Fünf Jahre später entstehen Klopfgeräusche an der Hauswand, die Anwohner Detlev Hartbrod auf eine vorsätzlich nicht richtig verfüllte Straße zurückführt (blauer Bereich). Ob dem so ist, soll nun ein Gericht klären. Foto: Manuela Jung/Quelle: geoFact GmbH

2010 wird die Straße vor der Atzbacher Straße 3 geöffnet (rot-weiß umrandeter Bereich), um die Rohrleitungen zu begutachten. Fünf Jahre später entstehen Klopfgeräusche an der Hauswand, die Anwohner Detlev Hartbrod auf eine vorsätzlich nicht richtig verfüllte Straße zurückführt (blauer Bereich). Ob dem so ist, soll nun ein Gericht klären. Foto: Manuela Jung/Quelle: geoFact GmbH

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Dorlar
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