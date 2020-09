Radfahrer überfährt Welpen

Ein Bulldoggen-Welpe ist bei Lahnau von einem Radfahrer überfahren worden. Symbolfoto: Horst Ossinger/dpa

Lahnau-Atzbach (red). Zwei gebrochene Pfoten trug eine fünf Monate alte Französische Bulldogge davon, nachdem der Welpe überfahren wurde. Die Besitzerin war am Dienstagabend, gegen 20.10 Uhr, mit einer Begleiterin und "Charly" auf einem Spaziergang im Feld in der Verlängerung des Asterweges in Richtung Waldmühle.

Der Welpe war nicht angeleint und lief vor den beiden Frauen her. An einer Einmündung erkannte die Besitzerin zwei Fahrradlichter, die sich schnell näherten. Sie rief noch nach "Charly", konnte aber nicht verhindern, dass zumindest einer der beiden Radfahrer den Hund überrollte. Die Biker fuhren davon, einer rief noch einen unverständlichen Kommentar in Richtung der Frauen.

Genaue Angaben zu den beiden Bikern oder dessen Fahrrädern können sie nicht machen. "Charly" wird derzeit in einer Tierklinik versorgt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den flüchtigen Radfahrern machen? Wem sind die Biker zur genannten Zeit im Feld zwischen Atzbach und der Waldmühle noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.