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Freitag, 22.05.2020 - 23:00
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Regeln flankieren Weg zu Normalität in Lahnau

Von Normalität zu sprechen wäre wohl übertrieben. In Lahnau hat der Gemeindevorstand beschlossen, die gemeindlichen Liegenschaften ab dem 25. Mai wieder zu öffnen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau
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