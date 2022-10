Römisches Forum: Begegnungszentrum in Waldgirmes eröffnet

Der Vorsitzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke, und Geschäftsführer Rainer Grabowski vor dem Eingang zum Besucherzentrum mit vier Mitgliedern der Legio Prima Germanica Augusta. Foto: Lothar Rühl

Endlich, nach zwölf Jahren des Planens, Hoffens, Bangens und Bauens hat der Förderverein Römisches Forum sein Begegnungs- und Informationszentrum in Waldgirmes eingeweiht. 50 Gästen aus Politik und Wirtschaft lobten den 200 Quadratmeter großen Pavillon direkt neben der Ausgrabungsstelle der einstigen römischen Stadt an der Lahn.

"Der Pavillon ist richtig schön geworden", sagte Regionalmanagerin Mercedes Bindhardt von der LEADER-Region Lahn-Dill-Wetzlar. "Ein toller Standort für das Besucherzentrum", kommentierte der frühere Regierungspräsident Wilfried Schmied (CDU). In seine Amtszeit von 1999 bis 2009 fiel ein Großteil der Grabungszeit.

Lob für das gelungene, zur Römerstadt hin durch Glasfenster offene Begegnungszentrum kam von vielen Rednern. Es gab Geschenke, wohlfeile Worte, aber auch überraschende Informationen. So konnte Geschäftsführer Rainer Grabowski verkünden, dass für den Förderverein ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen wird: Waldgirmes erhält eine Replik des Pferdekopfes. Er wird vom Frauenhofer Institut in Originalgröße per 3-D-Drucker gefertigt.

Ein Gast der Einweihungsfeier sorgte für eine Überraschung: Johannes Volkmann als Vorsitzender des Geschichtsvereins Lahnau, reichte dem Vorsitzenden des Fördervereins Römisches Forum die Hand.

Mit den Worten "Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", sprach Grabowski für viele an Planung und Bau beteiligten Gäste. Der Förderverein, der sich gründete, um die Erkenntnisse der Grabungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, könne damit seine Arbeit noch besser tun. Nun könne der Förderverein seine Zusammenarbeit mit den Schulen ausbauen. In die Freude über den gelungenen Bau mischte Paeschke, aber auch die Aussage: "Wir sind noch nicht in dem Zustand, den wir haben wollen".

Sein Geschäftsführer wies darauf hin, dass die Lahnauer Gemeindevertretung vor drei Jahren beschlossen hat, den Zufahrtsweg zu der Grabungsstätte mit dem Namen "Zum Römischen Forum" zu versehen und dem Begegnungszentrum die Hausnummer 25 zuzuordnen. Doch bis heute gebe es kein Straßenschild und der Anfahrtsweg sei in keiner Straßenkarte zu finden. Grabowski wandte sich an Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) und die Vertreter der Lahnauer Fraktionen, den Beschluss doch in die Tat umzusetzen.

Fundort des Pferdekopfs soll nachempfunden werden

Architekt Stefan Eckert ergänzte die Wünsche an die Kommunalpolitik aus seiner Sicht. Es fehle von der Straße bis zum Eingang des Besucherzentrums ein befestigter Weg. Für die kleinen Gäste sollte das Gelände einen Erlebnisspielplatz bekommen. Außerdem wäre es wünschenswert, an der Autobahn ein Schild aufzustellen, das auf das Römische Forum aufmerksam macht.

In einer Ecke des Besucherzentrums gibt es noch Platz. Dort soll aus Teilen der konservierten Hölzer, die bei den Grabungen gefunden wurden, der Fundort des Pferdekopfes nachempfunden werden, kündigte Eckert an. Der Architekt übergab eine Tüte mit Walnüssen an Grabowski als Symbol für die vielen Nüsse, die im Laufe der Planungen zu knacken gewesen seien.

In einer Videobotschaft hob der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Bedeutung der Grabungsergebnisse hervor. "Ich freue mich, dass das Römische Forum durch das Begegnungszentrum noch attraktiver wird", sagte Rhein. Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, lobte in einer Grußbotschaft das Engagement und die Leidenschaft der Lahnauer, um das geschichtliche Erbe zu bewahren. Der einstige Grabungsleiter Armin Becker wies auf die wissenschaftliche Bedeutung des Römischen Forums hin. "Waldgirmes ist ein einmaliger Fundort, der die Geschichte verändert hat". Mit dem Fund sei der erste Nachweis gefunden worden, dass die Römer eine zivile Selbstverwaltung in Deutschland aufgebaut haben. Mit den zahlreichen Funden sei belegt, dass es ein Miteinander von Römern und Germanen gegeben habe.

An Tagen der offenen Tür ist das Begegnungszentrum am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.