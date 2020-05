Rote Erdbeeren locken auf Feld zwischen Dorlar und Waldgirmes

Familie Wranke aus Rodheim beim Erdbeerpflücken auf dem Feld der Wetterauer Früchtchen in Dorlar. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-DORLAR. Leckere rote Früchte locken derzeit viele Besucher auf ein Feld zwischen Dorlar und Waldgirmes. Die Erdbeerpflücksaison auf dem Acker der Wetterauer Früchtchen hat begonnen.

Der dreijährige Tom kann rot und grün noch nicht gut unterscheiden und so wandern auch unreife Früchte in der Schüssel von Vater Sven Wranke. Die beiden sind nicht alleine aus Biebertal-Rodheim zum Pflücken gekommen. Auch Mutter Christiane und die Brüder Jona und Manuel pflücken und spielen in den Erdbeerreihen. Besonders freut sich der Nachwuchs, dass sie etliche Erdbeeren gleich verspeisen können.

"Wir pflücken aber schneller als die Kinder essen können", stellt Vater Sven fest. So bleiben noch Früchte übrig, die später zu Hause zu Marmelade verarbeitet werden können.

Aus Klein-Linden sind Paul und Ronja John nach Dorlar gekommen. Mit dabei die dreijährige Alexandra und das sieben Wochen alte Baby Henry. Die Familien sind nicht zum ersten Mal zum Selbstpflücken gekommen. Bereits im Vorjahr haben sie so etliche Früchte ohne eigenen Gartenanbau ernten können. Mitten in den Reihen fordert zwischendurch Henry sein Recht und die Mutter stillt ihn zwischen Schüsseln, Stroh und Pflanzen.

Auf drei Hektar stehen tausende Pflanzen, die von Mitte Mai bis Mitte Juni geerntet werden können. "Das Feld bei Dorlar ist ausschließlich für Selbstpflücker", berichtet Maximilian Reuhl, Chef der Wetterauer Früchtchen, aus Münzenberg-Gambach. Täglich zwischen acht und 19 Uhr ist das Feld geöffnet. Für die Selbstpflücker lohnt sich der Einsatz. Eine Steige mit 500 Gramm bereits geerntete Erdbeeren kostet am Verkaufsstand 4,50 Euro. Bei selbst gepflückten Früchte zahlen die Kunden 4,50 Euro für die doppelte Portion, also für ein Kilo. Wer das Feld betreten will, lässt zunächst seine Schüsseln und Eimer wiegen. Beim Abschluss der Pflückaktion werden die Behältnisse nun mit den Früchten gewogen und so das Gewicht der geernteten Erdbeeren ermittelt. Die bereits im Magen befindlichen Leckereien werden dabei nicht mit gerechnet.

Reuhl weist darauf hin, dass er verschiedene Erdbeersorten gepflanzt hat, die ein mehrwöchiges Ernten ermöglichen. Die jetzt reifen "Clery" seien am Besten für das gleich Essen geeignet. "Asia" und "Faith" reifen etwas später. Vor allem "Faith"-Pflanzen bringen dunkle Früchte hervor, die eher für Marmelade geeignet sind.

Reuhl, gelernter Gärtnermeister der Fachrichtung Obstanbau, der sich auf den Anbau von Erdbeeren und Spargel spezialisiert hat, verzichtet auf den Einsatz von Chemie. Dafür bereiten die Erdbeeren aber auch mehr Arbeit. Mitte April wurden die Jungpflanzen in das Erdreich gebracht. Dazu hat Reuhl mit seinen Mitarbeitern Foliendämme errichtet. "Alle Erdbeeren werden bei uns per Hand gepflanzt", erläutert Reuhl den hohen Personaleinsatz. Auf den Foliendämmen lassen sich die Erdbeeren besser pflücken und es braucht keine Unkrautbekämpfung.

Reuhl erinnert sich, dass der Kälteeinbruch in Dorlar in diesem Jahr extrem war, während in der Wetterau das Klima milder war. Bei Temperaturen um die 2,5 Grad während der Eisheiligen hätten die Blüten gelitten. Den Frostschaden beziffert er auf etwa 20 Prozent. Zwischen den Reihen hat der Landwirt und Gärtnermeister Stroh ausgelegt, das die Selbstpflücker aus den Schuhen und Socken der Kinder ablesen können, wenn es nach Hause geht.