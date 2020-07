Schilder leiten sicher durch Atzbach

Die Passage durch Atzbach - oder besser an Atzbach vorbei - ist kurz und einfach zu fahren. Hier fallen dem Bauausschussvorsitzenden Ronald Döpp deutlich weniger Mängel auf als vor zwei Jahren auf der Tour durch Dorlar. Foto: Pascal Reeber

Lahnau-Atzbach. Wer dem Lahntalradweg folgt, für den ist Atzbach das Einfallstor in die Gemeinde Lahnau. Und letztlich auch die Visitenkarte, denn bekanntlich zählt der erste Eindruck. Wie kommen Radtouristen in Atzbach an und wie gut ist die weitere Wegeleitung nach Dorlar und Wetzlar? Ein Radfahrtest.

An der Einmündung im Ortskern fehlen Schilder

Wie vor zwei Jahren nutzen wir die Sommerzeit für eine Tour auf dem Lahntalradweg mit Ronald Döpp (CDU), dem Vorsitzenden des Bau- und Verkehrsausschusses der Gemeinde. Gestartet wird in Kinzenbach, von wo der Lahntalradweg die Lahnauer Gemarkung erreicht. Die Beschilderung ist gut, der Weg am Südfuß der Kanonenbahn liegt weitab vom Verkehr und fährt sich sehr angenehm.

Ist allerdings auch ein Umweg. Der direkte von Atzbach nach Gießen nämlich führt über den Radweg an der Landesstraße. Er ist asphaltiert und eben - dafür landschaftlich aber deutlich monotoner.

Die dritte wichtige Zufahrt von Gießen nach Lahnau dürfte der Verbindungsweg von Dutenhofen sein - auch er leitet Radler punktgenau an den Ortseingang von Atzbach.

Alle drei Zufahrten sind sauber beschildert und gut zu fahren, stellt Döpp fest. Aber: Wer denkt eigentlich an Biebertal? Von Königsberg führt an Bubenrod entlang ein Weg nach Atzbach, der das Dorf an der Waldmühle erreicht und Radler durchs Viadukt und über die Kinzenbacher Straße in die Ortsmitte leitet. An der Einmündung in die Gießener Straße stoppen die Räder. Und zumindest Ortsfremde stutzen kurz. Es gibt einen Straßenwegweiser nach Gießen und nach Wetzlar. "Hier wäre ein Hinweisschild gut, das Radlern zeigt, wie es zum Lahntalradweg geht", sagt der Ausschussvorsitzende. Die günstigste Zufahrt: durchs alte Dorf, zum Beispiel über Kirch- und Lahnstraße.

Diesen Weg nehmen wir nun auch und treffen nach wenigen Metern auf den Lahntalradweg. Dessen Passage durch Atzbach ist sehr kurz, an den Kleingärten lassen Radler das Dorf hinter sich und rollen wieder in die Aue.

An Wegeführung und Wegebeschilderung hat Döpp nichts auszusetzen, wohl aber eine Anmerkung zu den Hinweisschildern: Zur Gastronomie im Dorf, namentlich der Waldmühle und dem Bürgerhaus, werden Radler derzeit durch die Lahnstraße und den alten Ortskern geführt. Das ist vertretbar. Gerade als Zuweg zum Bürgerhaus mit dem zentralen Luise-Brückmann-Platz davor wäre aber die Niederau viel besser geeignet, denn der Weg ist kürzer und das Bürgerhaus sogar vom Radweg aus zu sehen.

Apropos Platz: Am Bürgerhaus stellt sich die Gemeinde auf einer Infotafel vor. Dort gibt es einen Blick in die Geschichte und Kurzportraits wichtiger Firmen. Schön und gut, doch für Besucher eher unwichtig. Eine gescheite Karte mit den Radwegen, dazu Informationen zu Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten, die würden an dieser Stelle Sinn machen. Das einzige Gasthaus, das dort erwähnt ist, ist die Alte Post - sie ist mittlerweile abgerissen.