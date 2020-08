Schwitzen für die Legion

Trainingswochenende der Legio Prima in Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lahnau-Waldgirmes (red). Die Mitglieder der Legio Prima Germanica - eine Gruppe innerhalb des Fördervereins Römisches Forum Waldgirmes ? - trafen sich zu einem Trainingswochenende auf dem Gelände des antiken Forums bei Waldgirmes.

Nach dem Lageraufbau am Samstag begann das Training mit Marschformationen in voller Ausrüstung. Mit nahezu 35 Kilogramm Gewicht am Körper kamen die Legionäre bei den herrschenden Temperaturen gehörig ins Schwitzen. Nach den Auftrittsausfällen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr mussten sich die Mitglieder der Gruppe auch erst wieder an die schwere Ausrüstung gewöhnen.

Römische Kost und eine romantische Abendstimmung bei Öllampenschein entschädigten aber für die schwere Tagesarbeit.

Nach anfänglichem Morgennebel versprach der Sonntag ein heißer Tag zu werden. Nach dem Morgenappell wurde das schweißtreibende Training wieder aufgenommen. Wegen des großen Zuspruchs fanden an diesem Tag drei öffentliche Führungen statt. Alle mit begrenzter Besucherzahl und dem gebührenden Abstand. Trotz des jeweils 90-minütigen Vortrags bei großer Hitze brachten viele der Besucher noch die Energie auf, das römische Militärlager zu besuchen, und Fragen zum Alltag und zur Ausrüstung der Legionäre zu stellen. Zur Freude der anwesenden Kinder.

Fotos Trainingswochenende der Legio Prima in Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer Trainingswochenende der Legio Prima in Lahnau-Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer Trainingswochenende der Legio Prima in Lahnau-Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer Trainingswochenende der Legio Prima in Lahnau-Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer Trainingswochenende der Legio Prima in Lahnau-Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer Trainingswochenende der Legio Prima in Lahnau-Waldgirmes im Römerforum. Foto: Hartmut Krämer 6

Ausrüstung wiegt

rund 35 Kilogramm

Das ungebrochene Interesse der Bevölkerung am römischen Forum bei Waldgirmes sowie dessen Erweiterung, um ein Besucherzentrum ermutigt die Beteiligten ihre Arbeit trotz aller Krisen mit Energie fortzusetzen.