Seit einem Vierteljahrhundert am Start

LAHNAU/HEUCHELHEIM - Die Musikschule Lahnau/Heuchelheim hat vor ein paar Tagen einen Geburtstag gefeiert. Und zwar ihren 25. - allerdings wegen der Pandemie mit einem Jahr Verspätung. So stand das Fest unter dem Motto: 25+1.

Das staatlich anerkannte Bildungsinstitut wurde im Jahr 1996 vom damaligen Lehramtsstudenten Alexander Römer aus Heuchelheim gegründet. Der Inhaber ist seit mehr als 20 Jahren im Lehrauftrag an verschiedenen Schulen im allgemeinbildenden Unterricht tätig. Seine Musikertätigkeit hat sich der Musikschulleiter erhalten und spielt seit 35 Jahren in verschiedenen Ensembles als Pianist, Keyboarder, Saxofonist, Klarinettist und als Sänger mit und hat durch Auftritte sowie CD-Produktionen und Rundfunkauftritte im In- und Ausland viele Erfahrungen gesammelt. Es folgte die Eröffnung von etlichen Zweigstellen. Die Musikschule verfügt zurzeit über etwa 20 Lehrer, welche ihre Qualifikationen an Universitäten, Musikhochschulen und in verschiedenen Ensembles erworben haben. In mehr als 100 Konzerten der Musikschule standen über 1500 Schüler auf der Bühne und überzeugten ihre Zuhörer durch ihr musikalisches Engagement. Die Konzerte hatten stets das Motto "Kinder und Erwachsene musizieren für krebskranke Kinder". Bei den Benefizveranstaltungen sind bis heute mehr als 20.000 Euro auf das Konto des "Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen" überwiesen worden.

Auch bei Wettbewerben und Preisträgerkonzerten landen Schüler der Musikschule mehrfach auf vorderen Plätzen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal stellt das generationsübergreifende Orchester dar, welches bis zu 80 Mitwirkende verschiedener Leistungsstufen im Alter von 7 bis 85 Jahren hat.