Spaßfaktor trotz Corona

Lahnau (red). In diesem Jahr war alles anders. Auch die Lahnauer Ferienspiele mussten wegen der Corona-Pandemie neue Wege gehen. Auch wenn sich die Anzahl der Kurse, der Kursplätze, der teilnehmenden Kinder und die Vielfalt des Kursprogramms nicht mit den Vorjahren vergleichen lässt, waren - so die Rückmeldungen - sowohl die Eltern als auch die Kinder glücklich darüber, dass in dieser herausfordernden Zeit überhaupt etwas angeboten wurde. Und die Kinder genossen es, mal wieder etwas Anderes zu sehen und zu hören, mit anderen Kindern ein paar Stunden Zeit zu verbringen, Spaß zu haben und abschalten zu können.

Nachdem für die 29. Auflage alle Angebote externer Anbieter abgesagt wurden, wurde ein reduziertes Programm auf die Beine gestellt, das aus Kursen des Umweltbüros der Gemeinde Lahnau und der Jugendförderung bestand. Bereits während der Anmeldephase wurde das Programm aufgrund der großen Nachfrage um sieben Kurse aufgestockt, sodass die Warteliste bei einigen Kursen etwas verkleinert werden konnte.

In 30 Kursen wurden

133 Plätze vergeben

Letztendlich wurden 133 Kursplätze vergeben und in den sechs Wochen Sommerferien 30 Ferienspielkurse durchgeführt. Alle angebotenen Kurse waren ausgebucht. Insgesamt nahmen 66 Kinder teil. 34 Mädchen und 32 Jungen. Die Altersspanne reichte von sechs bis 13 Jahren. Das Durchschnittsalter von 8,62 Jahren lag dabei deutlich unter dem Durchschnittsalter vergangener Jahre.

Und es gab auch dieses Mal neben dem Spaßfaktor das ein oder andere zu lernen, Ideen und Anregungen zu bekommen, Neues auszuprobieren, Interessen und Talente zu entdecken und damit den Erfahrungshorizont und auch die Kompetenzen zu erweitern.