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Dienstag, 04.08.2020 - 11:30
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SPD: Gemeinde Lahnau soll Vereinen helfen

Die SPD Lahnau will Ortsvereine mit Geld durch die Corona-Krise helfen. Der entsprechende Antrag an die Gemeindevertreung ist bereits gestellt.

Von Lothar Rühl
Die SPD Lahnau will Ortsvereine mit Geld durch die Corona-Krise helfen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

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Bereits Mitte Juli hatte der Lahn-Dill-Kreis eine Soforthilfe für Vereine bekannt gegeben. Sportvereine, Kultureinrichtungen und Initiativen kann demnach der finanzielle Ausfall durch die Einschränkungen während der Corona-Krise auf Antrag gemildert werden.

Dafür stellt der Kreis insgesamt 100 000 Euro zur VerfügungDer Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FWG) wies darauf hin, dass diese Hilfe des Kreises eine Ergänzung zum Programm der hessischen Landesregierung ist.

Unter der Überschrift "Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit" hatte Wiesbaden ein Programm aufgelegt, das die Folgen der Pandemie für die 41 000 gemeinnützigen Vereine in Hessen abfedern soll.

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Lahnau Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau
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