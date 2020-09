Spielgeräte werden jetzt erneuert

Jetzt teilen:

Lahnau-Atzbach. Einstimmig hat die Gemeindevertretung in Lahnau beschlossen, die kaputten Spielgeräte auf den Lahnauer Spielplätzen zu erneuern. Dazu sollen die im Haushalt stehenden 30 000 Euro für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, als auch die eingeplanten 300 000 Euro für Neuanschaffungen sowie die Neukonzeption verwendet werden. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag hatten alle vier im Parlament vertretenen Fraktionen eingebracht.

Der Vorsitzende des Bau- und Verkehrsausschusses Ronald Döpp (CDU) sagte: "Es ist seit Monaten klar, dass wir in dieser Sache Verantwortung tragen müssen. Es braucht jetzt eine Zwischenlösung, bevor die Neukonzeption für die Spielplätze vorliegt". Der Bauausschuss habe einstimmig diesen Beschluss empfohlen.

Der Erste Beigeordnete Christian Walendius (SPD) führte allerdings an, dass die Ersatzbeschaffung dauere. Der Hersteller teilte der Gemeinde mit, dass bei jetziger Bestellung Lieferzeiten bis Januar oder März bestehen.

Resolution für landesweites Verbot von Schottergärten

Alle vier Fraktionen von SPD, geo, FW/FDP und CDU brachten eine Resolution ein, die an die hessische Landesregierung sowie an den Lahn-Dill-Kreis gerichtet ist. Einstimmig wurde die Resolution beschlossen, die die übergeordneten politischen Gremien dazu auffordert, eine einheitliche landesweite Gesetzesregelung zum Verbot von Schottergärten zu schaffen. In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass es eine entsprechende Regelung seit Juli in Baden-Württemberg gibt. Das Verbot solle der Artenvielfalt und somit dem Natur- und Artenschutz zu Gute kommen.

Die Umgestaltung des Sitzungsraumes im Rathaus zur barrierefreien Nutzung als Trauzimmer wurde bei zehn Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. Die geo-Fraktionsvorsitzende Brigitte Sauter-Hill führte aus, dass ihre Fraktion gegen die Umgestaltung ist, da der Raum erst vor rund zehn Jahren erneuert worden sei. Daniel Steinraths (CDU) sagte, die Bedürfnisse hätten sich in den letzten Jahren verändert. Deshalb sollte der Raum umgestaltet werden.

Sauter-Hill ergänzte, dass das Trauzimmer im alten Backhaus in Dorlar barrierefrei ist und man keinen zweiten Raum bereitstellen müsse. Der Leiter der Ordnungs- und Sozialverwaltung Patrick Gnädig wies darauf hin, dass zwei Drittel der Trauungen im Backhaus ausgerichtet werden.