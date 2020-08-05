Stefan Habermanns Obst und Gemüse kommt aus seinem Garten

Stefan Habermann freut sich schon, dass er bald rote Tomaten im eigenen Garten ernten kann. Foto: Lothar Rühl
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