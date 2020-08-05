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Mittwoch, 05.08.2020 - 16:00
2 min

Stefan Habermanns Obst und Gemüse kommt aus seinem Garten

Zwar macht der rund 185 Quadratmeter große Nutzgarten von Stefan Habermann einiges an Arbeit, dafür gibt er aber auch viel zurück. Für unsere Serie "Grüner Balkon - Blühender Garten" haben wir uns umgeschaut ...

Von Lothar Rühl
Stefan Habermann freut sich schon, dass er bald rote Tomaten im eigenen Garten ernten kann. Foto: Lothar Rühl

Stefan Habermann freut sich schon, dass er bald rote Tomaten im eigenen Garten ernten kann. Foto: Lothar Rühl

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