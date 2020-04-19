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Sonntag, 19.04.2020 - 20:00
3 min

Störche bauen bei Atzbach ihr Nest auf einem Hochsitz

Die Wiederansiedlung der Störche in der Lahnaue ist erfolgreich. Weil die vorhandenen Nistgelegenheiten nicht ausreichen, hat sich ein Storchenpaar einen besonderen Platz gesucht.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Ein Bild, drei Wahrzeichen: Amthof, Kirchturm und Weißstorch gehören fest zum Storchendorf Atzbach. Foto: Pascal Reeber

Ein Bild, drei Wahrzeichen: Amthof, Kirchturm und Weißstorch gehören fest zum Storchendorf Atzbach. Foto: Pascal Reeber

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Lahnau Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Atzbach
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