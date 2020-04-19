Sonntag,
19.04.2020 - 20:00
3 min
Störche bauen bei Atzbach ihr Nest auf einem Hochsitz
Die Wiederansiedlung der Störche in der Lahnaue ist erfolgreich. Weil die vorhandenen Nistgelegenheiten nicht ausreichen, hat sich ein Storchenpaar einen besonderen Platz gesucht.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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